Российский банк согласовал с ЦБ РФ открытие своего филиала в Иране

Принципиальное согласование от Центробанка России на открытие своего филиала в Тегеране получил ВТБ.

Ожидается, что филиал начнет свою работу после получения одобрения от иранского финансового регулятора.

В пресс-службе банка сообщили, что филиал сосредоточится на обслуживании внешнеэкономической деятельности российских и иранских компаний, будет предлагать востребованные в Иране банковские продукты и расчетные механизмы, включая расчеты в национальных валютах и торгово-экспортное финансирование. Это позволит снизить стоимость и риски международных расчетов, а также расширить возможности для участников внешнеэкономической деятельности обеих стран.

Структура филиала и численность сотрудников будут формироваться с учетом потребностей бизнеса и требований иранского законодательства. Банк планирует привлечь как российских, так и иранских специалистов для работы филиала.

Глава ВТБ Андрей Костин ранее заявлял о планах открыть дочерний банк в Иране до конца 2025 года, что подчеркивает растущий интерес к развитию торгово-экономических отношений между Россией и Ираном.