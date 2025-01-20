Здания и подъездные пути Ростоввагонпрома выставили на торги за 691 млн рублей

Имущественный комплекс ООО «Ростоввагонпром» в Каменск-Шахтинском выставили на торги с начальной ценой в 691 млн руб. Организатор торгов — Территориальное управление Росимущества в Ростовской области, сообщается на портале «ГИС Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В состав лота входят 16 зданий (1-4 этажа), а также подъездные пути общей протяженностью 7,1 тыс. м. Имущество, как сообщается в документах, арестовано. Комплекс расположен в микрорайоне Заводской (ул. Заводская, 8). Единый имущественный комплекс находится на земельном участке площадью 392,5 тыс. кв. м, вид разрешенного использования: для размещения и обслуживания производственной базы.

Торги назначены на 11 февраля, шаг аукциона — 20,7 млн руб., сумма задатка — 34,5 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Ростоввагонпром» зарегистрирован в 2013 году в Каменск-Шахтинском. Основной вид деятельности — оптовая торговля оптовая транспортными средствами. Учредители: Валерий Волков и Иван Рожик. Выручка за 2023 год составила 1,2 млн руб., убыток — 94,7 млн руб.

В 2020 году ООО СТК «ТРЭИ» обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с заявлением о признании ООО «Ростоввагонпром» банкротом. Сумма требований кредитора составила 3,9 млн руб. Однако в апреле 2024 года, как сообщается в определении Верховного суда РФ, в процедуре наблюдения в отношении должника утверждено мировое соглашение, производство по делу прекращено.

Тат Гаспарян