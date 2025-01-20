Нижегородские власти прорабатывают включение стадиона «Водник» в механизм КРТ

Власти прорабатывают вопрос о реконструкции стадиона «Водник» в Нижнем Новгороде по механизму комплексного развития территории (КРТ) нежилой застройки. Комиссия при областном минграде одобрила предложение мэрии об изменениях в городские Правила землепользования и застройки, необходимые для реализации этого проекта.

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Предполагается, что проект КРТ охватит участок в границах улиц Володарского, Ошарской, Грузинской и Алексеевской. Концепция предусматривает дальнейшую передачу объектов спортивной инфраструктуры в муниципальную собственность.

Разрушающийся стадион «Водник» в центре города власти пытаются реконструировать уже давно. В 2006-2010 годах был инвестпроект мэрии с компанией «Пересвет-Регион-НН», однако его реализовать не удалось. Затем власти рассчитывали включить объект в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды», но из-за капиталоемкости он в нее не вошел. В 2023 году автономная некоммерческая организация (АНО) «На старт» вышла с частной концессионной инициативой для реконструкции стадиона. Взамен инвестор претендовал на соседние участки, с административным зданием стадиона и гаражами, чтобы снести их и построить там жилье.

Ирина Швецова