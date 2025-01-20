Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Из-за претензии «Красного Октября» в Бурятии перестанут делать шоколад «Аюнка»

Бурятская компания «Лесная фабрика» снимает с производства и изымает из продажи шоколад «Аюнка» после поступившей претензии фабрики «Красный Октябрь» на предмет схожести с шоколадом «Аленка».

Фото: VK / Этно-маркет ZAM

Фото: VK / Этно-маркет ZAM

Предприятие в своих социальных сетях уточняет, что в настоящее время пытается урегулировать ситуацию «мирным путем». Отмечается, что вызвавший претензии шоколад «мог бы стать одной из визитных карточек республики». При этом компания ведет работу «над созданием линейки шоколада в упаковке, учитывающей региональную этнику».

Руководитель предприятия Александр Разживин сообщил «Ъ», что претензия «Красного Октября» носит досудебный характер и пока не предусматривает какой-либо материальной компенсации. По его информации, шоколад «Аюнка» начал выпускаться около года назад, несколько месяцев спустя был проведен редизайн упаковки, который, по всей видимости, и привлек внимание крупного кондитерского холдинга.

Базирующаяся в Улан-Удэ компания «Лесная фабрика» работает с 2016 года, специализируется на производстве чаев и съедобных сувениров на основе байкальских дикоросов.

Влад Никифоров, Иркутск

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...