Из-за претензии «Красного Октября» в Бурятии перестанут делать шоколад «Аюнка»

Бурятская компания «Лесная фабрика» снимает с производства и изымает из продажи шоколад «Аюнка» после поступившей претензии фабрики «Красный Октябрь» на предмет схожести с шоколадом «Аленка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: VK / Этно-маркет ZAM Фото: VK / Этно-маркет ZAM

Предприятие в своих социальных сетях уточняет, что в настоящее время пытается урегулировать ситуацию «мирным путем». Отмечается, что вызвавший претензии шоколад «мог бы стать одной из визитных карточек республики». При этом компания ведет работу «над созданием линейки шоколада в упаковке, учитывающей региональную этнику».

Руководитель предприятия Александр Разживин сообщил «Ъ», что претензия «Красного Октября» носит досудебный характер и пока не предусматривает какой-либо материальной компенсации. По его информации, шоколад «Аюнка» начал выпускаться около года назад, несколько месяцев спустя был проведен редизайн упаковки, который, по всей видимости, и привлек внимание крупного кондитерского холдинга.

Базирующаяся в Улан-Удэ компания «Лесная фабрика» работает с 2016 года, специализируется на производстве чаев и съедобных сувениров на основе байкальских дикоросов.

Влад Никифоров, Иркутск