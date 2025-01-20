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Три человека погибли и три пострадали в ДТП в Нижегородской области

По данным полиции, в ДТП в Навашинском округе Нижегородской области 20 января погибли три человека, еще три пострадали. Около половины пятого утра столкнулись автомобили «Лада» и «Huyndai».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В МВД уточнили, что водитель «Лады» у деревни Корниловка не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой. Погибли три пассажира «Лады», включая двухмесячного младенца. Водители «Лады» и «Huyndai», а также пассажирка иномарки получили травмы, они госпитализированы.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.

Владимир Зубарев

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