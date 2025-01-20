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Московский зоопарк создал рабочую группу по спасению замазученных птиц

Московский зоопарк сформировал рабочую группу для спасения птиц, пострадавших из-за разлива мазута. Решение было принято на совещании по вопросам корректировки лечения пернатых, пострадавших от нефтепродуктов, а также корректировки возвращения животных в естественную среду обитания, сообщает в своем Telegram-канале генеральный директор учреждения Светлана Акулова.

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

В состав группы вошли орнитологи, ветеринары, волонтеры, сотрудники региональных служб и ведомств, а также специалисты Московского зоопарка. Инициативу согласовали с краевым министерством природных ресурсов.

Как подчеркнула Светлана Акулова, объединение усилий экспертов позволит создать базу знаний и практического опыта для эффективной реализации программы спасения.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие около 9,2 тыс. тонн мазута, потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. В результате аварии в море попали нефтепродукты.

Нурий Бзасежев

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