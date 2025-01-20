Бывшая замглавы администрации Перми увольняется с ПЗСП
Экс-замглавы администрации Перми Ольга Немирова покидает крупную строительную компанию ПЗСП, где работала с начала 2024 года. Как рассказали «Ъ-Прикамье» на ПЗСП, свой пост директора по подготовке перспективного строительства в строительной группе она оставила по соглашению сторон 28 декабря. Сейчас Ольга Немирова завершает деятельность на ПЗСП в качестве советника гендиректора.
Ольга Немирова
Должность госпожи Немировой на ПЗСП занял Павел Южаков, сын бывшего замглавы администрации Перми Сергея Южакова. Он вернулся в крупную строительную компанию ПЗСП после увольнения летом 2024 года. Работая в компании, Павел Южаков в том числе занимал должности директора структур застройщика ООО «Спецстрой Яблочкова, 3», ООО «Спецстрой Водники» и ООО «Спецстрой ПЗСП-Кондратово».
Ольга Немирова работала в администрации Перми с 2010 года. Весной 2017 года она возглавила департамент земельных отношений (ДЗО), а весной 2019-го была назначена заместителем главы администрации города. Госпожа Немирова курировала департамент земельных отношений и департамент градостроительства и архитектуры. В июле 2020 года она покинула этот пост. По одной из версий, на ее уходе с должности настаивали краевые власти. В начале 2021 года Ольга Немирова возглавила управление оформления имущественных и земельно-правовых отношений департамента городского имущества города Москвы.