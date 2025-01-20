Бывшая замглавы администрации Перми увольняется с ПЗСП

Экс-замглавы администрации Перми Ольга Немирова покидает крупную строительную компанию ПЗСП, где работала с начала 2024 года. Как рассказали «Ъ-Прикамье» на ПЗСП, свой пост директора по подготовке перспективного строительства в строительной группе она оставила по соглашению сторон 28 декабря. Сейчас Ольга Немирова завершает деятельность на ПЗСП в качестве советника гендиректора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Немирова

Ольга Немирова



Должность госпожи Немировой на ПЗСП занял Павел Южаков, сын бывшего замглавы администрации Перми Сергея Южакова. Он вернулся в крупную строительную компанию ПЗСП после увольнения летом 2024 года. Работая в компании, Павел Южаков в том числе занимал должности директора структур застройщика ООО «Спецстрой Яблочкова, 3», ООО «Спецстрой Водники» и ООО «Спецстрой ПЗСП-Кондратово».

Ольга Немирова работала в администрации Перми с 2010 года. Весной 2017 года она возглавила департамент земельных отношений (ДЗО), а весной 2019-го была назначена заместителем главы администрации города. Госпожа Немирова курировала департамент земельных отношений и департамент градостроительства и архитектуры. В июле 2020 года она покинула этот пост. По одной из версий, на ее уходе с должности настаивали краевые власти. В начале 2021 года Ольга Немирова возглавила управление оформления имущественных и земельно-правовых отношений департамента городского имущества города Москвы.