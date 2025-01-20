Арестован избивший сослуживцев в Туве военнослужащий

В Республике Тыва арестовали военнослужащего, который подозревается в том, что избил сослуживцев по дислоцированной в регионе войсковой части №55115. Об аресте подозреваемого и возбуждении уголовного дела сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Неадекват, опозоривший честь нашей бригады и российской армии, который издевался над сослуживцами, задержан и помещен под стражу»,— подтвердил в своем Telegram-канале вице-спикер Госдумы РФ Шолбан Кара-оол.

Ранее в социальные сети попали видеозаписи с избиением с применением электрошокера. По данным официального портала Тувы, инцидент произошел 16 января 2025 года. «По поручению главы Республики Тыва Владислава Ховалыга правительство Тувы взяло под контроль расследование инцидентов с участием военнослужащих из республики после распространения в региональных группах в социальных сетях и мессенджерах ряда видеозаписей»,— отметили в правительстве региона.

Кроме того, специальный представитель главы республики по вопросам СВО Тимур Куулар довел до командования 41-й армии содержание обращения военнослужащих четвертого батальона в/ч 55115, выступивших против планов командования расформировать батальон.

В/ч 55115 — 55-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада (горная). Почетное наименование «гвардейская» было присвоено ей в начале 2024 года.

Валерий Лавский