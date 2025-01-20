Гренландский депутат призвал начать переговоры о независимости с Данией

Гренландия должна как можно быстрее начать официальные переговоры с Данией о независимости острова, заявил гренландский депутат от партии правительственной коалиции Сиумут Куно Фенкер. По его словам, партия внесла в парламент предложение о необходимости «активизировать наше право на самоопределение».

«Мое личное мнение таково, что мы должны официально начать переговоры с Данией о создании суверенного государства Гренландия. Есть много возможностей, о которых люди должны узнать, прежде чем мы проведем референдум»,— сказал депутат в беседе с агентством «РИА Новости».

Сиумут Куно Фенкер ранее также сообщил, что Гренландия имеет планы продлить оборонное соглашение с США без участия Дании. В то же время он подчеркнул, что остров может заключить отдельное соглашение как с Данией, так и с ЕС.

Гренландия была колонией Дании до 1953 года и остается частью королевства, получив в 2009 году автономию и право на самоуправление. В конце декабря прошлого года глава военного ведомства Дании заявил о планах увеличить расходы на оборону самого большого в мире острова. Это произошло после того, как избранный президент США Дональд Трамп объявил о необходимости приобретения Гренландии.

О том, кому и зачем нужна Гренландия,— в материале «Ъ» «Остров заблуждения».