Гренландия хочет продлить оборонное соглашение с США без участия Дании

Гренландия имеет планы продлить оборонное соглашение с США без участия Дании, заявил депутат от партии правительственной коалиции Сиумут Куно Фенкер. В то же время он отметил, что Гренландия может заключить отдельное соглашение как с Данией, так и с ЕС.

«У нас есть оборонное соглашение Дании с Соединенными Штатами. Мы хотим возобновить его, но заключив оборонное соглашение только между Гренландией и Соединенными Штатами»,— сказал Сиумут Куно Фенкер в интервью «РИА Новости». Господин Френкер указал, что Гренландия фактически является страной НАТО, хотя и через Данию, а США имеют военное присутствие на острове.

В конце декабря 2024 года глава военного ведомства Дании объявил о планах значительно увеличить расходы на оборону самого большого в мире острова. Это произошло, после того как избранный президент США Дональд Трамп заявил о необходимости приобретения Гренландии. Он называл это вопросом «национальной безопасности и свободы во всем мире». Министр торговли Гренландии Наайя Натаниэльсен в ответ заявила, что остров не стремится войти в состав США, однако власти готовы к сделке с Вашингтоном.

Кому и зачем нужна Гренландия — в материале «Ъ» «Остров заблуждения».