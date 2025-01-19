«УНИКС» обыграл «Самару» и выиграл 11-й матч подряд

Казанский «УНИКС» обыграл клуб «Самара» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 94:59. Это 11-я победа подряд для команды из столицы Татарстана.

Лучшим игроком матча стал защитник Маркос Найт, который заработал для команды 21 очко. На втором месте расположился форвард ДеВон Акун-Перселл с 20 очками, а на третьем — центровой Джален Рейнольдс с 18 очками.

«УНИКС» находится на второй позиции в турнирной таблице. «Самара» с 33 очками расположилась на 11-й строчке. По данным таблицы лидером регулярного чемпионата является «ЦСКА» из Москвы.

Следующая игра «УНИКСа» пройдет 25 января против «МБА-МАИ».

Диана Соловьёва