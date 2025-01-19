SCMP сообщил о проведении испытаний «секретной гиперзвуковой ракеты» в Китае

Китайские специалисты провели финальные испытания засекреченной гиперзвуковой ракеты класса «воздух-воздух», сообщила газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источник. Отмечается, что это первое подтверждение существования нового оружия.

Главным разработчиком новых ракет называется компания CAMA, связанная с корпорацией авиационной промышленности Китая. Испытания проводились в аэродинамической трубе с дуговым нагревом: в таких условиях температура воздуха может достигать десятков тысяч градусов. Источник издания рассказал, что ученые провели испытания ракеты на термостойкость, чтобы она соответствовала требованиям ВВС Китая.

Согласно докладу Института Китая и современной Азии РАН, КНР в ближайшие годы продолжит наращивать военные расходы. В частности, к 2035 году государство может выйти на уровень российского и американского ядерных арсеналов. В то же время Китай занял лидирующую позицию по темпам ввода в эксплуатацию военных кораблей.

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