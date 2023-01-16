Город нашел выход

Городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) определился с местоположением вестибюля станции «Театральная»: он появится на углу Лермонтовского проспекта и улицы Декабристов. Эксперты утверждают, что этот вариант рассматривался достаточно давно, но существовали проблемы с согласием собственника здания. Строительство второго выхода отложено на неопределенный срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Против варианта размещения вестибюля метро на самой Театральной площади (где сейчас располагается стройплощадка, а ранее была парковка) категорически возражало руководство Мариинского театра

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Против варианта размещения вестибюля метро на самой Театральной площади (где сейчас располагается стройплощадка, а ранее была парковка) категорически возражало руководство Мариинского театра

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Научно-технический совет при комитете развития транспортной инфраструктуры в минувшую пятницу принял решение о том, что вестибюль новой станции Лахтинско-Правобережной линии (ЛПЛ) метрополитена «Театральная» будет построен по адресу Лермонтовский проспект, 1/44.

Как сообщила пресс-служба комитета, специалистами были рассмотрены технико-экономические обоснования нескольких вариантов: преимущества и недостатки, параметры и продолжительность строительства, прогнозируемая стоимость объектов, влияние на историческую застройку, решение имущественно-правовых вопросов.

По мнению членов совета, строительство вестибюля на Лермонтовском проспекте обеспечит минимальный объем переустройства инженерных коммуникаций, а отсутствие жилых зданий в зоне влияния работ по строительству наклонного хода дает приоритет перед другими вариантами и технологически упростит возведение объекта.

Дополнительно на научно-техническом совете принято решение в долгосрочной перспективе построить еще один вестибюль «Театральной» — на месте автозаправочной станции нефтяной компании «Роснефть» рядом с Государственной консерваторией им. Римского-Корсакова.

Ввод в эксплуатацию станции метро «Театральная» запланирован не ранее 2026 года, сообщили в комитете. Планируется, что в 2024 году, когда будет завершен участок ЛПЛ между «Спасской» и «Горным институтом», на «Театральной» будет открыто сквозное движение.

По данным компании «Метрострой Северной столицы», в настоящее время на станции «Театральная» закончено раскрытие проемов, через которые пассажиры из центрального зала будут проходить на платформы. В этом году планируется приступить к архитектурно-отделочным работам, монтажу рельсов и инженерных сетей.

В июне КРТИ проводил в соцсетях опрос среди петербуржцев по выбору места расположения вестибюля. Более половины участников отдали голоса за подземный вестибюль на Театральной площади, на втором месте был подземный вестибюль на улице Декабристов, между домами № 37 и № 39 (площадь перед Концертным залом Мариинского театра). Третье место занял вариант с наземным вестибюлем на улице Декабристов, 38, где расположен бассейн, соседствующий с Большой хоральной синагогой Санкт-Петербурга. Варианта с вестибюлем на углу Лермонтовского проспекта и улицы Декабристов в опросе не было.

Контракт на разработку предпроектной документации по обоснованию размещения вестибюля станции был заключен с АО «Институт "Гипростроймост" — Санкт-Петербург» в сентябре 2021 года за 9 млн рублей.

По словам генерального директора ассоциации «Подземдорстрой» (объединение предприятий метро- и тоннелестроения) Сергея Алпатова, выбранный КРТИ вариант рассматривался давно, но для его реализации не удавалось получить согласия собственника здания. Против варианта размещения вестибюля на самой Театральной площади категорически возражало руководство Мариинского театра.

Вячеслав Калашников