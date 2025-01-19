Суд завершил процедуру реализации имущества бывшего акционера Пермского мукомольного завода

Суд постановил завершить процедуру реализации имущества бывшего члена совета директоров и совладельца Пермского мукомольного завода Владимира Андреева. В постановлении Арбитражного суда Пермского края от 13 января указано, что господина Андреева освободят от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе не заявленных в процедуре, за исключением требований ФНС. Межрайонной ИФНС №21 по Пермскому краю господин Андреев задолжал 1,7 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По материалам дела на сайте суда, Владимира Андреева признали банкротом в 2020 году по собственному заявлению. В заявлении была указана его задолженность в размере 19,5 млн руб. Однако в процессе рассмотрения дела в банкротство вступали другие юридические лица, перед которыми у бывшего акционера мукомольного завода была задолженность. Среди них ООО «Торговая компания “Кондитерский мир”, АО «Российский сельскохозяйственный банк», Экопромбанк, банк «Агропромкредит», Наиль Зайнашов, Юрий Асанов и другие. Финансовый управляющий должника сформировал реестр требований кредиторов в общей сумме 55,6 млн руб. Требования были погашены на сумму 285 тыс. руб., или на 0,51%. По результатам финансового анализа Владимира Андреева был сделан вывод о невозможности восстановления его платежеспособности, потому что должник не имеет имущества, за счет которого можно погасить долги.

Ранее Владимир Андреев являлся акционером Пермского мукомольного завода. В 2007 году в отношении бизнесмена и его бизнес-партнера Евгения Вильховецкого было возбуждено уголовное дело. Их обвиняли в совершении мошенничества путем хищения денежных средств, взятых предприятием в кредит. В итоге действия переквалифицировали на злоупотребление полномочиями, уголовное дело прекратили в 2011 году в связи с деятельным раскаянием