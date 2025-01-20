Школьные годы бурлескные

В прокате — подростковая комедия Морин Бхаручи «Пранкеры» (The Prank). Михаил Трофименков сначала счел было режиссера простой халтурщицей с пониженной творческой ответственностью, а затем заподозрил в тайной любви к советско-российскому кино и адском анархическом сарказме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роль демонической училки досталась Рите Морено — звезде легендарной «Вестсайдской истории» (1961)

Фото: «МВК» Роль демонической училки досталась Рите Морено — звезде легендарной «Вестсайдской истории» (1961)

Фото: «МВК»

Однажды опытный педагог, математичка Марья Васильевна, возмущенная коллективной ложью класса по поводу якобы отмененной контрольной, вкатила всем ученикам по единице. Это коллизия знаменитого «Розыгрыша» (1976) Владимира Меньшова. Технически продвинутые десятиклассники отомстили учительнице за тройку, поставленную неформальному лидеру класса, разместив в сети фотошоп с полуобнаженной преподавательницей английского на фоне каких-то коров. Это уже коллизия осовремененного Андреем Кудиненко ремейка «Розыгрыша» (2008).

Замените Марьвасильну на миссис Уиллер в зажигательном исполнении девяностолетней Риты Морено, звезды великой «Вестсайдской истории» (1961) Роберта Уайза,— инфернальную престарелую байкершу в неизменных черных перчатках. Коллективный кол по математике — на столь же коллективную двойку по физике, только за то, что один из школьников воспользовался шпаргалкой на контрольной. Невинное фото голой груди «англичанки» — на топорный, зато многоэтажный фейк с обвинениями миссис Уиллер если не в каннибализме, то в совращении и убийстве ученика по имени Уэйн. Паренек пропал без вести энное количество лет назад: впрочем, как походя выяснится, ученики этой школы пропадают регулярно в промышленных количествах.

Замените — и вы получите полный синопсис завязки «Пранкеров» Морин Бхаручи, постановщицы, ранее уличенной лишь в съемках комедии об армрестлинге, но никак не в любви к советско-российскому масскульту.

Собственно говоря, и название фильма следовало бы адекватно перевести на русский язык как «Розыгрыш», а никакие не «Пранкеры». А то зритель настроится на похождения заокеанских Вована и Лексуса, разводящих по телефону условных Ким Чен Ынов, и разочаруется. Фильм-то вовсе не про таких, как они, а про Бена (Коннор Колопсис) и его американо-китайскую подругу по рэп-группе Мэй (Рамона Янг).

Честно говоря, более антипатичную, бессмысленную, визгливую и суетливую парочку главных героев, уверенных в том, что «бумеры не отличают фейков», надо еще поискать во вселенной американской подростковой комедии, и без того бессмысленной и визгливой. И сюжет, судя по завязке, обещает быть предсказуемым в жанре «много шума из ничего». Ну потешатся детки травлей заслуженного педагога, даже ненадолго угодившей под давлением пубертатного общественного мнения в каталажку. А потом наверняка раскаются, извинятся и исполнят в рэп-аранжировке песню «Когда уйдем со школьного двора под звуки нестареющего вальса», хотя мужа миссис Уиллер, умершего от переживаний, конечно, уже не вернешь. Тем более что Уэйн благополучно обнаружится в рядах некой секты.

Но постепенно начинаешь понимать, что под видом подросткового балагана Бхаруча подсунула зрителям что-то иное. Деталь за деталью, фраза за фразой, как камешки, вызывают обвал смыслов, точнее говоря, бессмыслицы. Бхаруча оказывается не совсем ремесленником «с холодным носом». Похоже, она искренне ненавидит и жанр, в котором работает, и главных героев, и второстепенных, да и людей вообще, да и Америку по большому счету тоже. Что, конечно, никак не преумножает ее режиссерские таланты, но хотя бы придает фильму непредсказуемость.

Сначала действие перебивают вставки с простыми американцами, внимающими телерепортажам о «деле Уиллер», которой якобы пересадили кисти рук серийного убийцы. Они и найдут параллели с убийством Кеннеди, и вспомнят о злотворных чипах, внедряемых в человеческие организмы, да и без упоминания о рухнувших башнях ВТЦ не обойдется.

Ладно, это допустимые в Голливуде издевки над «реднеками». Но дальше-то что начинается. Китайское происхождение Мэй — лишь хрупкое алиби для Бхаручи, ополчившейся на основы основ экранной политкорректности.

Взять хотя бы директора школы, пятого за время педагогической карьеры миссис Уиллер. Самовлюбленный, претендующий на элегантность, трусливый и некомпетентный афроамериканец. Заменив репрессированную учительницу в качестве преподавателя физики, он тут же признается ученикам, что в предмете как-то не очень, но не беда: «Для начала, детки, посмотрим-ка мы с вами фильм с Робином Уильямсом».

Дальше — больше. Самые антипатичные одноклассники Бена и Мэй — бодипозитивный увалень и инвалид-колясочник, то и дело норовящие сморозить какую-нибудь вредную глупость.

Но и это еще не предел пусть и китчевой, но оригинальности фильма. В последней трети он преобразится в треш-хоррор с маринованными человеческими головами и скрежетом циркулярной пилы в руках маньяка. И мораль «Пранкеров» сведется пусть и к банальной, но истине: «Если вы параноик, это вовсе не значит, что вас не преследуют».

Михаил Трофименков