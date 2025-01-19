Инвесторы поверили в возрождение мамонта

Инвесторы вложили $200 млн в возрождение мамонта, такую сумму привлек техасский биотех-стартап Colossal. К концу 2028 года там обещают представить первого живого детеныша. По задумке, его выносит суррогатная мать-слониха, а за основу возьмут образцы ДНК шерстистого мамонта, найденные в вечной мерзлоте в Сибири. Как писал Bloomberg, в ходе последнего раунда финансирования стартап подорожал до $10,2 млрд. Также в планах компании — возродить сумчатого волка и нелетающую птицу додо, исчезнувшую в XVII веке. В научной среде возможность воссоздать мамонта обсуждают еще с 2000-х годов. Тогда специалистам из США, России, Швеции и других стран удалось расшифровать геном животного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Молекулярный палеобиолог Бет Шапиро, главный научный сотрудник Colossal

Фото: Business Wire / AP Молекулярный палеобиолог Бет Шапиро, главный научный сотрудник Colossal

Фото: Business Wire / AP

Речь пойдет о технологии, использованной для клонирования овечки Долли, поясняет палеонтолог, профессор кафедры биоэволюции биофака МГУ Андрей Журавлев. По его словам, план по разведению мамонтов осуществим, но только в теории: «Берется яйцеклетка, извлекаются ее собственные гены, внедряются в геном, который получен искусственным способом, и она до определенного момента развивается. Потом ее имплантируют самке, и происходит уже дальнейшее развитие. Можно какие-то гены включить, какие-то — выключить, и мы получим уже практически настоящих мамонтят. Генетика индийского слона и мамонта отличаются немного, как в случае современных людей и неандертальцев. Но слоны находятся на грани вымирания, кто вам даст 1000 животных, чтобы провести такой эксперимент?

Чем крупнее животное, тем сложнее его клонировать. На уровне мышек-крысок, даже кошечек-собачек удачных экспериментов с десяток на сотню. Но когда мы переходим на более крупных существ, то это единичные случаи на тысячу.

Проверяли уже несколько лет назад: взяли материалы крысы с острова Рождества, которая вымерла 100 лет назад, там не хватает 3% генов. Эти 3% отвечают за восприятие запахов. Без восприятия запахов животное не может найти ни пищу, ни партнера, это мертворожденное существо. Что касается мамонта, то он "разошелся" со слоном не так далеко и вполне мог бы в нашем климате существовать. Но ему необязательно нужны морозы или степная растительность. За последние 20 тыс. лет исчезло больше половины крупных млекопитающих на всех континентах. Вот их очень не хватает. Как только эта фауна исчезла, сразу участились лесные и степные пожары. В Якутии успешно проходит реинтродукция канадского лесного бизона, на севере Сибири — овцебыков».

В стартап, обещающий возродить мамонтов, среди прочих вложились связанный с ЦРУ фонд In-Q-Tel, а также знаменитости вроде Пэрис Хилтон. Вряд ли они рассчитывают на скорый возврат инвестиций, считает управляющий партнер RSV Capital Александр Матвеев: «Colossal Biosciences была создана в 2021 году Беном Ламмом и известным генетиком Джорджем Черчем. Это два ученых: один — серийный предприниматель в технологиях, другой — профессор Гарвардского и Массачусетского технологических институтов, руководитель лаборатории в Гарварде.

Все это на грани научной фантастики, но может быть создана некая революция в самой технологии, даже не ее монетизация, то есть мамонтов никто продавать завтра не будет.

Сами разработки и технологии могут быть здорово капитализированы и привести к совершенно новым решениям в других смежных секторах: экономике, медицине, кибергизации и так далее. Таких проектов мы знаем очень много, и они могут быть с фродом. Например, тот же Том Брэди попал на большие деньги из-за судебных исков, инвестируя и рекламируя криптовалюту. Что касается привлечения звезд, то можно вспомнить компанию Beyond Meat, которая производила искусственное мясо. В нее Леонардо Ди Каприо инвестировал 15 лет назад, когда она зарождалась. Сначала это казалось глупостью, но тем не менее сейчас продукты этой компании лежат на полке, а акции торгуются на бирже. На пике она стоила десятки миллиардов долларов».

В 2023 году австралийская компания Vow использовала элементы ДНК шерстистого мамонта, чтобы вырастить аналог его мяса в лаборатории. Как писала The Guardian, из культуры модифицированных мышечных клеток приготовили фрикадельку, а позже выставили ее в музее в Амстердаме. Так компания хотела привлечь внимание к проблеме избыточного потребления мяса в мире.

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Елизавета Скобцова