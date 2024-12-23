Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Якутии найден мамонт с уникально сохранившимся мозгом

В Батагайском районе Якутии ученые Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) представили останки мамонтенка, геологический возраст которого составляет более 50 тыс. лет. Мамонтенка обнаружили летом 2024 года, его возраст при жизни — примерно один год. В сообщении университета говорится, что на сегодня это наиболее хорошо сохранившаяся туша мамонта в мире. Мамонтенка ученые назвали Яной.

Фото: Вадим Скрябин / ТАСС

Фото: Вадим Скрябин / ТАСС

Презентация находки прошла в Музее мамонта при СВФУ в Якутске. На ней заведующий музея Максим Чепрасов рассказал журналистам, что останки мамонтенка обнаружили местные жители в июне 2024 года в местности Батагайка Верхоянского района. В оттаявшей земле они нашли сначала переднюю часть тела, затем — вторую. Из подручных средств они соорудили носилки, подняли останки на поверхность, а затем поместили в ледник. Позднее тело мамонта передали ученым СВФУ.

«Осмотр показал, что сохранность головы уникальна, так как сохранились все органы. Это очень хорошо. Сохранились хобот, губы, уши, глазницы — они даже не подверглись поеданию хищников»,— пояснил господин Чепрасов (цитата по «Саха Медиа»).

Он отметил, что деформирована спина мамонтенка. Предположительно, это произошло из-за падения на спину. Общий вес мамонтенка составляет 180 кг, высота — 120 см. Комплексные исследования тела мамонта запланированы на начало 2025 года.

Полина Мотызлевская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...