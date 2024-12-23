В Якутии найден мамонт с уникально сохранившимся мозгом

В Батагайском районе Якутии ученые Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) представили останки мамонтенка, геологический возраст которого составляет более 50 тыс. лет. Мамонтенка обнаружили летом 2024 года, его возраст при жизни — примерно один год. В сообщении университета говорится, что на сегодня это наиболее хорошо сохранившаяся туша мамонта в мире. Мамонтенка ученые назвали Яной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вадим Скрябин / ТАСС Фото: Вадим Скрябин / ТАСС

Презентация находки прошла в Музее мамонта при СВФУ в Якутске. На ней заведующий музея Максим Чепрасов рассказал журналистам, что останки мамонтенка обнаружили местные жители в июне 2024 года в местности Батагайка Верхоянского района. В оттаявшей земле они нашли сначала переднюю часть тела, затем — вторую. Из подручных средств они соорудили носилки, подняли останки на поверхность, а затем поместили в ледник. Позднее тело мамонта передали ученым СВФУ.

«Осмотр показал, что сохранность головы уникальна, так как сохранились все органы. Это очень хорошо. Сохранились хобот, губы, уши, глазницы — они даже не подверглись поеданию хищников»,— пояснил господин Чепрасов (цитата по «Саха Медиа»).

Он отметил, что деформирована спина мамонтенка. Предположительно, это произошло из-за падения на спину. Общий вес мамонтенка составляет 180 кг, высота — 120 см. Комплексные исследования тела мамонта запланированы на начало 2025 года.

Полина Мотызлевская