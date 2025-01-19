В недостроенном БЦ «Премьер» продают помещения за 41 млн рублей

В центре Перми, в офисном комплексе «Премьер» на ул. Петропавловской, 59, продается нежилое помещение площадью 1 тыс. кв. м. В объявлении на сайте «Авито», указано, что недвижимость принадлежит юридическому лицу, признанному банкротом, и продается с помощью торгов. По данным маркетплейса по продаже имущества на торгах ugolinvest.torgi.me, в здании имеется офисная отделка помещений, часть площадей сдана в аренду. Собственник недвижимости не раскрывается. Текущая цена помещений — 41,7 млн руб.

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БЦ "Премьер"



Как уточняется в объявлении, объект не введен в эксплуатацию. Согласно публичной кадастровой карте, земельный участок под зданием имеет площадь 737 кв. м и предназначен под незавершенное строительством трехэтажное кирпичное здание хозяйственного блока. В сервисе 2ГИС уточняется, что БЦ «Премьер» — пятиэтажное здание, в нем находятся офисы 18 организаций. По данным портала 59.imls.ru, «Премьер» был возведен в 2000 году, его общая площадь — 1,9 тыс. кв. м.