В Выборге по подозрению в поджоге склада арестованы четыре человека

Выборгский городской суд Ленинградской области арестовал четырех человек по подозрению в совершении теракта (п.п. «а», «в», ч. 2, ст. 205 УК РФ). По версии следствия, 9 января они подожгли склад, в котором хранилась гуманитарная помощь для участников военной операции.

Об избрании меры пресечения подозреваемым сообщила пресс-служба Выборгского городского суда во «Вконтакте». В публикации указано, что 9 января группа лиц при помощи зажигательной смеси подожгла помещение склада. В суде считают, что акт направлен на устрашение населения с целью дестабилизации власти.

Уточняется, что инцидент произошел на складе, который находится в помещении рядом с домом 39 на проспекте Победы в Выборге. Там гуманитарную помощь для участников военной операции собирает фонд «Выборгский рубеж».