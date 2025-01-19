В Иркутске установили памятник Пригожину

На Александровском кладбище в Иркутске открыли основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину и одному из командиров частной военной компании Дмитрию Уткину. На постаменте высечены слова «первому» и «девятому» — позывные Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина.

Об открытии памятника сообщил Telegram-канал «Разгрузка Вагнера». Пресс-служба погибшего в 2023 году Евгения Пригожина сообщала, что канал предназначен для информирования командиров ЧВК «Вагнер».

В апреле 2024 года памятник Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину установили в городе Горячий Ключ в Краснодарском крае. Рядом с населенным пунктом расположен полигон Молькино, где базировалась ЧВК «Вагнер». В мае того же года еще один памятник Евгению Пригожину был установлен на его могиле на Прохоровском кладбище в Санкт-Петербурге.

Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин погибли в авиакатастрофе в Тверской области 23 августа 2023 года. Самолет из летел из Москвы в Санкт-Петербург. На борту находились еще семь человек, они также погибли. За два месяца до крушения бизнес-джета ЧВК «Вагнер» организовала мятеж.