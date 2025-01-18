Замглавы подмосковной Рузы отправлена под домашний арест по подозрению во взятке

Заместительница главы администрации городского округа Руза отправлена под домашний арест. Ее подозревают в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы. Имя подозреваемой не приводится.

Ранее о задержании сообщали в СКР. По данным следствия, 14 января чиновница получила взятку от представителя коммерческой компании. За сумму, составляющую не менее 325 тыс. руб., замглавы должна была подписать акты выполненных работ и акт о вводе в эксплуатацию очистных сооружений в деревне Лихачево. Самих работ проводиться не планировалось.