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Коммерсантъ FM
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Замглавы подмосковной Рузы отправлена под домашний арест по подозрению во взятке

Заместительница главы администрации городского округа Руза отправлена под домашний арест. Ее подозревают в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы. Имя подозреваемой не приводится.

Ранее о задержании сообщали в СКР. По данным следствия, 14 января чиновница получила взятку от представителя коммерческой компании. За сумму, составляющую не менее 325 тыс. руб., замглавы должна была подписать акты выполненных работ и акт о вводе в эксплуатацию очистных сооружений в деревне Лихачево. Самих работ проводиться не планировалось.

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