Советский разведчик выбросил с балкона $100 тыс. из-за мошенников

В Москве 92-летний пенсионер по указанию мошенников выбросил с балкона $100 тыс., сообщила прокуратура. Речь идет о Геронтии Лазовике, бывшем резидент КГБ в Канберре, после работавшем в центральном аппарате советской разведки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В сообщении прокуратуры говорится, что мошенники позвонили пенсионеру по видеосвязи с использованием технологии подмены изображения и выдали себя «за руководителя госоргана и его помощника». Накануне «Известия» со ссылкой на источник сообщили, что один из мошенников выдал себя за мэра Москвы Сергея Собянина.

Из сообщения прокуратуры следует, что злоумышленники узнали от пенсионера о хранении у него $100 тыс., а затем убедили сбросить их специально присланному под окно человеку. Затем они скинули ему фальшивый документ об угрозе вкладов его жены и предложили их снять. Мошенники убедили мужчину, что таким образом он участвует в операции по поимке преступников.

«Спустя непродолжительное время пострадавший понял, что стал жертвой обмана и обратился к правоохранителям»,— сообщила прокуратура. Вскоре с поличным задержали 20-летнего курьера, получившего часть денег от пенсионера.

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