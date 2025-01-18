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Лучший биатлонист мира не доехал до Олимпиады

Йоханнес Бё завершит карьеру после окончания сезона

Главная звезда мирового биатлона последних лет Йоханнес Бё объявил о том, что завершит карьеру после окончания нынешнего сезона. Эта новость стала огромной неожиданностью. Бё решил уйти из спорта в 31 год, находясь в такой форме, которая позволяет ему лидировать в общем зачете Кубка мира, и не дождавшись очередной Олимпиады. В 2026 году ее примут итальянские Милан и Кортина д’Ампеццо, и на ней у норвежца был, кажется, реальный шанс догнать по количеству золотых олимпийских наград легендарных соотечественников — Уле Эйнара Бьорндалена, Марит Бьорген и Бьорна Дэли.

Говоря о своем решении завершить выступления, Йоханнес Бё не мог сдержать слез

Говоря о своем решении завершить выступления, Йоханнес Бё не мог сдержать слез

Фото: Kevin Voigt / Getty Images

Говоря о своем решении завершить выступления, Йоханнес Бё не мог сдержать слез

Фото: Kevin Voigt / Getty Images

О том, что финальный этап нынешнего розыгрыша Кубка мира, который состоится в марте в Осло, станет для него последним соревнованием в карьере, Йоханнес Бё объявил в соцсетях. В своем посте спортсмен написал, что «в течение 13 лет был частью лучшей в мире сборной» и имел поддержку «лучших спонсоров». Он отметил, что после рождения сына «совмещал спортивные состязания на топовом уровне с семейной жизнью», а после того, как на свет появилась дочь, планировал выступать еще один год. Однако оказалось, что «олимпийские обязательства требуют большего, в том числе от близких».

Эта новость в биатлонном сообществе вызвала что-то похожее на шок. Никто не предполагал, что Йоханнес Бё может завершить карьеру именно сейчас, так как момент казался слишком неподходящим.

Безусловным лидером мирового биатлона норвежец стал в конце прошлого десятилетия. С 2019 года ему всего лишь раз не удалось занять первое место в общем зачете Кубка мира, а всего у него пять таких трофеев. Бё собрал гигантскую коллекцию и иных наград. У него 20 золотых медалей, завоеванных на чемпионатах мира, и пять — на Олимпийских играх.

При этом норвежцу 31 год — по биатлонным меркам возраст скорее расцвета, чем ветеранский, а его недавние результаты не намекали на существенную потерю тонуса. В текущем сезоне у него случались провалы — например, недавно в индивидуальной гонке на этапе в Рупольдинге он финишировал 85-м.

Йоханнес Бё до сих пор сохраняет хороший уровень, по-прежнему входя в список биатлонистов с самой высокой скоростью.

Сейчас спортсмен возглавляет классификацию Кубка мира, опережая на 48 очков другого норвежца — Стурлу Хольма Лэгрейда. Он вплотную приблизился к великому соотечественнику Уле Эйнару Бьорндалену по числу выигрышей кубковых этапов в личных состязаниях. У Бё их 88, до рекорда Бьорндалена всего семь побед.

Кажется, у Йоханнеса Бё, останься он в спорте, был бы шанс по крайней мере повторить еще одно достижение Бьорндалена. Речь о количестве высших олимпийских наград. У Уле Эйнара Бьорндалена их восемь. По этому показателю он делит первое место в истории зимних Олимпийских игр с представлявшими Норвегию лыжниками — Марит Бьорген и Бьорном Дэли. Однако на Олимпиаду, которую в феврале 2026 году примут итальянские Милан и Кортина д’Ампеццо, Бё, как теперь стало ясно, не поедет.

Алексей Доспехов

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