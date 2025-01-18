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Рустам Минниханов призвал обеспечить безопасность во время крещенских купаний

Безопасность на предстоящих крещенских купаниях призвал обеспечить раис Татарстана в ходе совещания в Кабинете министров Татарстана.

Рустам Минниханов заявил, что на местах, оборудованных для купаний, должны дежурить полицейские и медики. В тех местах, где крещенские купели не соответствуют необходимым нормам, купания будут запрещены.

Всего же по республике будет оборудовано 100 купелей, четыре из них находятся в Казани.

Артём Дергунов

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