«Инициативу президента можно оценить с оптимизмом»

Президент Владимир Путин поручил правительству вместе с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) до 1 апреля определить «порядок исчисления срока исковой давности» при оспаривании сделок приватизации для защиты прав добросовестных приобретателей имущества. Конституционный суд 31 октября 2024 года постановил, что не должно быть сроков давности по делам об имуществе, приобретенном в результате коррупционных нарушений. В том же решении КС уточнил, что бессрочность возможности привлечения к ответственности не касается дел, основанных на нарушениях при приватизации. Инициативу главы государства комментирует руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Брикульский

Фото: предоставлено автором Иван Брикульский

Фото: предоставлено автором

«Безусловно, для обеспечения принципа верховенства права и для развития конституционно-правового значения института сроков исковой давности необходимо конкретизировать порядок их исчисления. Потенциально можно было бы установить его не только применительно к процедурам деприватизации, но и по всем судебным делам, где в качестве гражданского истца выступает прокурор или публичный орган власти.

Для гражданского оборота существует объективная потребность в разумных временных ограничениях, даже если по результатам проверок были выявлены какие-либо нарушения при приватизации имущества или передаче государственного имущества в аренду. Конечно, эти сроки не могут быть привязаны к началу проверок либо к их окончанию, поскольку это оставляет слишком широкие дискреционные полномочия для публичной власти и становятся синонимом бессрочного вмешательства в право собственности. Бессрочность вмешательства в право собственности — синоним произвола. Принцип верховенства права предполагает, что у публичной власти должны быть строгие пределы, у нее не может быть не основанных на законе полномочий.

Позиция Центра конституционного правосудия по этому поводу недавно прозвучала в ходе открытых слушаний в Конституционном суде по жалобам сочинских садоводов от имени одной из групп заявителей (свой вердикт по делу садоводов в Сочи КС пока не провозгласил — прим. ред. «Ъ-Кубань»). Доминирующее в судах общей юрисдикции толкование императивных норм о сроках исковой давности противоречит не только их смыслу, но и самой Конституции, в первую очередь, принципу верховенства права, стабильности и предсказуемости любых ограничительных норм.

Инициативу президента можно оценить с оптимизмом, поскольку она, судя по всему, направлена на конкретизацию законоположений о начале исчисления сроков давности в интересах добросовестных граждан и бизнес-сообщества. Хочется верить, что Конституционный суд тоже внесет необходимую конкретику и защитит институт неприкосновенности частной собственности. Это одна из основ конституционного строя. В ожидании вердикта и текста законопроекта можно зафиксировать тот факт, что дискуссия вышла на новый уровень».