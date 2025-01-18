WSJ: Трамп после инаугурации проведет массовый рейд против мигрантов
Администрация президента США Дональда Трампа планирует провести массовый рейд против мигрантов, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. По информации газеты, он начнется в Чикаго на следующий день после инаугурации господина Трампа — 21 января.
Фото: Jose Luis Magana / AP
Как уточнили собеседники WSJ, рейд будет длиться неделю. К его проведению привлекут 100–200 сотрудников иммиграционной и таможенной полиции. Целью рейда станет поимка нелегальных мигрантов, связанных с нарушением в том числе правил вождения.
Для проведения рейда команда Дональда Трампа также выбирала Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Бостон и Сиэтл. Чикаго был выбран из-за большого количества мигрантов в городе и личной вражды избранного президента с мэром Брэндоном Джонсоном.
В 2023 году Дональд Трамп заявил, что миграционная политика команды президента Джо Байдена превратила США «в свалку». Как писала газета The New York Times, по итогам 2024 года мигранты составляют 15,2% общего населения Соединенных Штатов, что стало максимумом с 1890 года. Reuters писало, что Дональд Трамп намерен начать новый президентский срок с мер, направленных на усиление миграционного контроля.
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