Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Reuters: Трамп начнет новый срок с мер против нелегальных мигрантов

Избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность планирует принять меры, направленные на усиление иммиграционного контроля, пишет Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией. По их словам, республиканец также хочет прекратить основные программы по легальному въезду в страну.

Фото: Jose Luis Gonzalez, Reuters

Фото: Jose Luis Gonzalez, Reuters

Согласно информации собеседников, такие меры предоставят сотрудникам Федеральной иммиграционной службы больше полномочий, в том числе по арестам лиц без судимостей. Также это позволит перебросить войска на границу Мексики и США и продолжить работы по возведению пограничной стены.

Администрация избранного президента намерена также прекратить действие гуманитарных программ Джо Байдена, позволивших мигрантам легально въезжать в страну, рассказали источники. Это, по мнению собеседников, может стать причиной покинуть США для тех, у кого истекает срок действия разрешений.

По словам двух собеседников Reuters, Дональд Трамп планирует отправить военных Национальной гвардии на границу и ввести режим чрезвычайного положения в стране из-за нелегальной миграции. Такое решение он может принять, чтобы высвободить средства для строительства пограничной стены. Приоритетом может стать строительство участка стены в штате Аризона, где губернатор-демократ выступает против принудительных мер относительно мигрантов.

На прошлой неделе CNN сообщало, что после возвращения господина Трампа в Белый дом в США может начаться массовая высылка нелегальных мигрантов. Массовая депортация нелегалов была одним из предвыборных обещаний господина Трампа.

О планах избранного президента США после инаугурации — в материале «Ъ» «У Дональда Трампа дел невпроворот».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...