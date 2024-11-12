Reuters: Трамп начнет новый срок с мер против нелегальных мигрантов

Избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность планирует принять меры, направленные на усиление иммиграционного контроля, пишет Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией. По их словам, республиканец также хочет прекратить основные программы по легальному въезду в страну.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jose Luis Gonzalez, Reuters Фото: Jose Luis Gonzalez, Reuters

Согласно информации собеседников, такие меры предоставят сотрудникам Федеральной иммиграционной службы больше полномочий, в том числе по арестам лиц без судимостей. Также это позволит перебросить войска на границу Мексики и США и продолжить работы по возведению пограничной стены.

Администрация избранного президента намерена также прекратить действие гуманитарных программ Джо Байдена, позволивших мигрантам легально въезжать в страну, рассказали источники. Это, по мнению собеседников, может стать причиной покинуть США для тех, у кого истекает срок действия разрешений.

По словам двух собеседников Reuters, Дональд Трамп планирует отправить военных Национальной гвардии на границу и ввести режим чрезвычайного положения в стране из-за нелегальной миграции. Такое решение он может принять, чтобы высвободить средства для строительства пограничной стены. Приоритетом может стать строительство участка стены в штате Аризона, где губернатор-демократ выступает против принудительных мер относительно мигрантов.

На прошлой неделе CNN сообщало, что после возвращения господина Трампа в Белый дом в США может начаться массовая высылка нелегальных мигрантов. Массовая депортация нелегалов была одним из предвыборных обещаний господина Трампа.

О планах избранного президента США после инаугурации — в материале «Ъ» «У Дональда Трампа дел невпроворот».