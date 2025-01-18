Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Хвича Кварацхелия перешел из «Наполи» в ПСЖ

Грузинский футболист Хвича Кварацхелия подписал контракт с французским клубом «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) до 2029 года. 11 января главный тренер итальянского «Наполи» Антонио Конте сообщил, что спортсмен хочет покинуть клуб.

Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Фото: Ciro De Luca / File Photo / Reuters

Хвича Кварацхелия

Фото: Ciro De Luca / File Photo / Reuters

«"Пари Сен-Жермен" рад сообщить о подписании Хвича Кварацхелия. 23-летний вингер, который будет носить седьмой номер, станет первым грузинским игроком в истории клуба»,— говорится в заявлении на сайте ПСЖ.

С 2022 года Хвича Кварацхелия играл за «Наполи». 11 января 2025 года Антонио Конте рассказал, что Кварацхелия попросил клуб продать его в зимнее трансферное окно. Тренер добавил, что «потратил шесть месяцев, пытаясь заставить Хвичу почувствовать себя в центре обновленной команды».

23-летний Хвича Кварацхелия начал футбольную карьеру в 2017 грузинском клубе «Динамо». В 2019 году он перешел в московский «Локомотив», позже — в казанский «Рубин». С 2019 года футболист также играет за национальную сборную Грузии.

Подробнее — в материале «Ъ» «ПСЖ купился на грузинскую обводку».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...