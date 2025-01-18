Хвича Кварацхелия перешел из «Наполи» в ПСЖ

Грузинский футболист Хвича Кварацхелия подписал контракт с французским клубом «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) до 2029 года. 11 января главный тренер итальянского «Наполи» Антонио Конте сообщил, что спортсмен хочет покинуть клуб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хвича Кварацхелия

Фото: Ciro De Luca / File Photo / Reuters Хвича Кварацхелия

Фото: Ciro De Luca / File Photo / Reuters

«"Пари Сен-Жермен" рад сообщить о подписании Хвича Кварацхелия. 23-летний вингер, который будет носить седьмой номер, станет первым грузинским игроком в истории клуба»,— говорится в заявлении на сайте ПСЖ.

С 2022 года Хвича Кварацхелия играл за «Наполи». 11 января 2025 года Антонио Конте рассказал, что Кварацхелия попросил клуб продать его в зимнее трансферное окно. Тренер добавил, что «потратил шесть месяцев, пытаясь заставить Хвичу почувствовать себя в центре обновленной команды».

23-летний Хвича Кварацхелия начал футбольную карьеру в 2017 грузинском клубе «Динамо». В 2019 году он перешел в московский «Локомотив», позже — в казанский «Рубин». С 2019 года футболист также играет за национальную сборную Грузии.

Подробнее — в материале «Ъ» «ПСЖ купился на грузинскую обводку».