В Смоленской области объявили угрозу атаки БПЛА

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что в регионе объявлена угроза атаки беспилотников. В случае работы систем ПВО он призвал сохранять спокойствие.

«Убедительная просьба, при обнаружении обломков летательных аппаратов, не приближаться к ним. Об их местоположении необходимо сразу же информировать экстренные службы по телефону 112»,— написал Василий Анохин в Telegram-канале.

Губернатор также опубликовал правила действий при пролете БПЛА. Если человек находится дома, необходимо отойти от окон. Водителям нужно прекратить движение и укрыться в безопасном месте.

Опасность атаки беспилотников также была объявлена в Белгородской области. Вечером 17 января Минобороны России сообщало, что семь беспилотников были сбиты над Брянской областью. По информации губернатора региона Александра Богомаза, пострадавших и разрушений нет.