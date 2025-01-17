Минобороны: семь украинских беспилотников сбили над Брянской областью

Минобороны России сообщило о попытке украинских беспилотников атаковать Брянскую область. Как уточняет военное ведомство, в небе над регионом средства ПВО сбили семь беспилотников.

Как уточнило Минобороны, семь БПЛА были уничтожены в период с 21:10 до 21:45. Губернатор Белгородской области Александр Богомаз сообщил, что пострадавших и разрушений нет.

Днем 17 января в аэропорту Владикавказа вводили режим «ковер». По словам губернатора Северной Осетии Сергея Меняйло, на территории всего региона действовал режим воздушной опасности.