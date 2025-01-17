Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минобороны: семь украинских беспилотников сбили над Брянской областью

Минобороны России сообщило о попытке украинских беспилотников атаковать Брянскую область. Как уточняет военное ведомство, в небе над регионом средства ПВО сбили семь беспилотников.

Как уточнило Минобороны, семь БПЛА были уничтожены в период с 21:10 до 21:45. Губернатор Белгородской области Александр Богомаз сообщил, что пострадавших и разрушений нет.

Днем 17 января в аэропорту Владикавказа вводили режим «ковер». По словам губернатора Северной Осетии Сергея Меняйло, на территории всего региона действовал режим воздушной опасности.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...