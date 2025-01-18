Киноколлажи, философия растений и маркетинговые приемы прадедов

На следующей неделе в Нижнем Новгороде пройдут лекции о художнике-насмешнике, рекламе рубежа XIX–XX веков и зиме в искусстве, откроются выставки о фотоавангарде и «суровом стиле» живописи. Жители и гости города смогут посетить мастер-класс по созданию коллажа, презентацию книги о растительном мышлении и книжный фестиваль. Подробнее о наиболее заметных культурных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка другого представителя «сурового» стиля Виктора Попкова в Российской академии художеств

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Выставка другого представителя «сурового» стиля Виктора Попкова в Российской академии художеств

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

18 января в Доме губернатора в кремле впервые в Нижнем Новгороде открылась выставка «Художник "сурового" стиля. Виктор Иванов», приуроченная к 100-летию автора. Представители этого направления в искусстве отражали в своем творчестве жизнь рабочих и крестьян. В экспозиции представлено более 80 работ разных лет, многие из них впервые покинули мастерскую художника на Верхней Масловке в Москве. Выставку можно посетить по единому билету в корпус до 16 марта включительно. Обычный стоит 300 руб., льготный — 150 руб.

18 января в Доме Сироткина на Верхневолжской набережной состоится лекция «Зима в живописи Голландии» из цикла «Зимние странствия». Встреча будет посвящена художникам XVII века, которые создали множество зимних сцен — от повседневной жизни до величественных пейзажей. Начало в 14:00, билет стоит 300 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: DKRT Фото: DKRT

18 и 19 января в арт-пространстве DKRT на Большой Покровской улице — органный концерт «Киномузыка при свечах» от компании «Вселенная классики». Саундтреки из фильмов американского, европейского и отечественного кинематографа в 19:00 в субботу исполнят Александра Косицкая (орган) и Мария Калинина (скрипка), в 17:00 в воскресенье — Ксения Свириденко (орган). Билеты — от 1 до 1,6 тыс. руб.

19 января в Центре современного искусства «Терминал А» на Красной Слободе пройдет книжный фестиваль «Неработа». Он откроется в 12:00 и закончится в 20:00. В программе — встреча книжного клуба от искусствоведа Софьи Андрющенко по книге Уитни Чадвик «Женщины, искусство и общество» и открытая запись подкаста «Второе место» о новинках кино и книг. Также будет работать ярмарка современного искусства и книжный маркет. Вход свободный.

19 января в Доме Сироткина на Верхневолжской набережной пройдет лекция «Уильям Хогарт. Великий насмешник». Слушателям расскажут, как на самом деле выглядели самые известные работы английского живописца и как их видят теперь. Мероприятие начнется в 14:00, билет стоит 200 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нижегородское коллажное сообщество Фото: Нижегородское коллажное сообщество

19 января в арт-пространстве «Кинофактура» на Варварской улице состоится коллажный мастер-класс на тему кино. Сначала участникам расскажут об этой технике, а затем помогут сделать собственный коллаж по мотивам старых фильмов. Начало в 14:00, билет стоит 1 тыс. руб.

19 января в Пакгаузах на Стрелке состоится концерт «Прокофьев. Бородин». Оркестр La Voce Strumentale Нижегородского театра оперы и балета под управлением дирижера Владислава Лаврика и заслуженный артист России, виолончелист Борис Андрианов исполнят сочинения «Концерт для виолончели с оркестром op. 58» Сергея Прокофьева и «Симфония №2 "Богатырская"» Александра Бородина. Мероприятие начнется в 17:00, билеты — от 1,5 до 2,5 тыс. руб.

21 января в информационном центре по атомной энергии (ИЦАЭ) на улице Семашко кандидат исторических наук и доцент кафедры восточных языков и лингвокультурологии ННГУ Наталья Беренкова прочитает лекцию «Зимние традиции со всего мира». Специалист расскажет, как встречают Новый год на Ближнем Востоке и какие традиции сохранились в культурах стран Северной Африки. После лекции гости смогут поучаствовать в квизе. Мероприятие начнется в 19:00. Вход свободный, по регистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Картина Константина Маковского «Народное гулянье во время масленицы на Адмиралтейской площади в Петербурге» на выставке «Русская ярмарка. Торг. Гулянье. Балаган» в Пакгаузах

Фото: vk.com / artmuseumnn Картина Константина Маковского «Народное гулянье во время масленицы на Адмиралтейской площади в Петербурге» на выставке «Русская ярмарка. Торг. Гулянье. Балаган» в Пакгаузах

Фото: vk.com / artmuseumnn

23 января в Манеже кремля ученый секретарь Нижегородского художественного музея (НГХМ) Ирина Маршева прочитает лекцию «"У Бога всего много". Зимние праздники в изобразительном искусстве». На встрече расскажут, как художники изображали Новый год, Рождество, Крещение и Масленицу. Начало в 18:00, билет стоит 300 руб.

23 января в Парке науки ННГУ «Лобачевский Lab» на улице Ульянова состоится презентация книги Майкла Мардера «Растительное мышление. Философия вегетативной жизни». Ее проведет философ и историк культуры Игорь Кобылин, который выступил редактором перевода книги в России. Начало в 18:30, для участия нужно зарегистрироваться.

23 января в Арсенале в кремле пройдет лекция искусствоведа Антона Марцева «Три билборда на повороте с Почайны: реклама в Нижнем Новгороде конца XIX — начала XX века». Специалист расскажет, кто, как и где размещал баннеры и какими они были. Слушатели узнают о маркетинговых приемах прадедов на примере исторических фотографий и публикаций. Лекция начнется в 19:00, обычный билет стоит 500 руб., льготный — 250 руб.

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24 января в арт-клубе «Маяковка, 10» на Рождественской улице Нижегородский театр музыки и песка покажет спектакль по мотивам детектива английской писательницы Агаты Кристи «Тайна голубого кувшина» (в другом переводе — «Тайна голубой вазы»). По сюжету молодой человек в одно и то же время несколько дней подряд слышит женские крики о помощи. Герой считает, что сошел с ума, и пытается выяснить правду с помощью вазы. Спектакль объединит речь рассказчика, песочную анимацию и струнный квартет. Начало в 18:00, билет стоит 900 руб.

24 января в Русском музее фотографии на улице Пискунова откроется выставка «Фотоавангард 1920–1930-х. Александр Родченко и его современники» из фондов московского Мультимедиа Арт Музея. В экспозиции — около ста работ Александра Родченко, Бориса Игнатовича, Аркадия Шайхета, Елеазара Лангмана, Якова Халипа, Георгия Петрусова и других мастеров советской фотографии. Выставка будет работать до 10 марта включительно. Посетить ее можно по единому билету в музей. Обычный стоит 300 руб., льготный — 150 руб. В день открытия в 18:45 главный хранитель Мультимедиа Арт Музея Елена Мисаланди прочитает лекцию о фотографическом авангарде 1920–1930-х годов. Вход свободный, по регистрации.

Какие выставки продолжают работу До 19 января в пакгаузах на Стрелке открыта выставка «Древний Египет. Искусство бессмертия». До 19 января в Русском музее фотографии на улице Пискунова работают выставки «Новогодние и рождественские открытки», «Зимние игры» и «Botanical reference» (Ботанический справочник). До 19 января в Центре культуры «Рекорд» на улице Пискунова «Фоссилии» Екатерины Нестерец и «Состояния» Татьяны Русаковой. До 31 января в «Академии Маяк» на Нижневолжской набережной работает выставочный проект «Триумф атомной цивилизации». До 2 февраля в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина открыта выставка «Путешествие длиною в жизнь» Федора Конюхова, до 4 февраля — «Орбита Александра Скворцова». До 9 февраля в Центре современного искусства «Терминал А» на Красной Слободе работают выставки «Помнить свое имя» Веры Ширдиной и «Просьба всем быть в костюме зайчиков и снежинок» Лины Кордюченко. До 9 февраля в студии «Тихая» на улице Ульянова открыта выставка ее резидента Всеволода Абазова «Руки, ноги, голова и другие предметы для повседневного пользования». До 23 февраля в Арсенале в кремле открыта выставка «Калейдоскоп французской жизни. Афиши XIX — начала ХХ века», до 23 марта — «Хрупкость». До 16 марта в Манеже кремля открыта выставка «От Рождества до Масленицы. История, традиции и немного чудес».

Подготовила Елена Ковалева