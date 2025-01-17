Мишустин назначил нового замглавы Минцифры

Иван Лебедев назначен новым заместителем главы Министерства цифрового развития. Распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном портале правовой информации.

Предыдущий замглавы Максута Шадаева Алена Руденко уволилась по собственной просьбе, следует из распоряжения Правительства, опубликованного на портале правовой информации.

В 2001 году господин Лебедев окончил Рязанский государственный педагогический университет по специальности «юрист». С 17 октября 2016 года Иван Лебедев занимал пост замминистра сельского хозяйства РФ. 25 июля 2017 года назначен статс-секретарем — замминистра сельского хозяйства РФ.

Подробнее о новом замглавы Минцифры – в материале «Ъ».