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Коммерсантъ FM
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Комитет ГД одобрил законопроект об обязательных работах за пропаганду нацизма

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил законопроект, который предусматривает наказание обязательными работами за пропаганду нацизма и демонстрацию экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП). Комитет предложил нижней палате парламента принять документ в первом чтении.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Законопроект в Госдуму внесло правительство. Согласно пояснительной записке, доля взысканных и уплаченных добровольно сумм административных штрафов за нарушение статьи сократилось с 42% в 2019 году до 37% в 2023-м. При этом число граждан, которые были наказаны по ст. 20.3 КоАП, в 2023 году увеличилось почти в два раза по сравнению с 2019-м — с 2388 до 5163 человек. Правительство считает, что законопроект повысит эффективность противодействия правонарушениям, а также обеспечит дифференциацию административной ответственности.

Максимальный срок работ, к которому могут обязать нарушителя, равняется ста часам. Нарушение аналогично санкции за возбуждение ненависти либо вражды (ст. 20.3.1 КоАП). Комитет, который одобрил законопроект, предложил Госдуме рассмотреть его 21 января.

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