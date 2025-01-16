Криптовалюта прописалась в Белоруссии

Россияне открыли торговлю криптовалютой в Белоруссии. Российский оператор — дочерняя структура компании «Цифра брокер» — начала сотрудничать с белорусской криптобиржей IMEX Global, пишет РБК. При открытии этой площадки в 2023 году сама же «Цифра брокер» была ее основным акционером. Но в 2024 году вышла из уставного капитала биржи. Сейчас у белорусской дочки «Цифры» уже несколько тысяч клиентов — это и физические, и юридические лица. В компании говорят, что география их базы охватывает 20 стран. Больше всего инвесторов — из государств СНГ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Для россиян это первый легальный и простой способ вкладываться в криптовалюту, отметил председатель комиссии по финансовым рынкам «Опоры России», генеральный директор инвестиционной компании «Диалот» Егор Диашов: «Такого прямого и простого пути открыть счет на бирже и купить биткойн до настоящего времени не было. Все шло только какими-то обходными путями. Теперь есть официальный — через Белоруссию. И, наверное, это первый такой случай.

Молодежь активно смотрит в эту сторону, и, к сожалению, многих, особенно неопытных, инвесторов на этой почве обманывают, предлагают вложить в какую-то криптовалюту. Потом оказывается, что ни кошелька, ни биржи, ни брокера на самом деле нет. И это сплошь и рядом сейчас. Поэтому вариант с допуском через Белоруссию более безопасный. И спрос действительно большой, но и в последнее время котировки криптовалют сильно растут. Потенциальные инвесторы видят, что они могут неплохо на этом заработать, поэтому активно смотрят на этот рынок».

Инвесторам доступны как самые популярные криптовалюты — биткойн и Ethereum, так и другие альткойны — их больше 50-ти, в том числе Solana, Aptos, Ton, Scroll, Chia. Торговать на белорусской бирже можно круглосуточно. Аналитики прогнозируют мощный приток российский инвесторов в ближайшее время, но в работе на этой площадке есть и свои риски, предупреждает генеральный директор «Консалтингово-аналитического союза» Артем Генкин: «Это очень привлекательно для многих россиян в связи с тем, что один из пакетов санкций Евросоюза практически закрыл возможность владеть криптокошельками в странах ЕС.

Соответственно, открытие кошельков в Белоруссии и дальнейшее проведение операций с ними может быть для граждан РФ достаточно интересным альтернативным решением. В то же время допускаю, что спустя какое-то время со стороны контрагентов из США и стран Евросоюза к новому белорусскому оператору возникнут дополнительные вопросы. И появятся требования тем или иным образом ограничить предоставление услуг россиянам».

В России, несмотря на различные ограничения, тоже работает несколько криптобирж. По данным РБК, в 2024 году на страну пришлось до 28% трафика на криптобиржах. Самая крупная площадка — Bybit. Сумма сделок за сутки составляет примерно $2,5 млрд. Торговать можно только с карт, выпущенных за пределами страны.

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Светлана Белова