Генерал уйдет на СВО солдатом

Как стало известно “Ъ”, Константин Огиенко, экс-командующий 1-й ордена Ленина армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения, которому в пятницу назначили восемь лет за покушение на получение взятки, не станет обжаловать приговор. Лишенный звания генерал-майора, но сохранивший награды фигурант уже принял решение отправиться на СВО. В каком именно качестве он будет участвовать в спецоперации, для господина Огиенко неважно, но защита полагает, что его многолетний опыт службы в ПВО все-таки будет учтен при назначении на новую должность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший командир 1-й ордена Ленина армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения Константин Огиенко

Фото: Администрация городского округа Балашиха Бывший командир 1-й ордена Ленина армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения Константин Огиенко

Фото: Администрация городского округа Балашиха

Уголовное дело в отношении Константина Огиенко, обвиняемого в покушении на получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), и руководителя общественной организации «Надежда» Антонины Климовой, которой инкриминируется ее дача (ст. 291 УК), Солнечногорский гарнизонный военный суд (ГВС) Московской области рассматривал с марта прошлого года. Прения сторон прошли перед новогодними каникулами, а потом судья ушел на вынесение решения.

В пятницу в суде были оглашены вводная и резолютивные части приговора, а уже через пару часов участники разбирательства получили на руки сам текст судебного акта, занявший около 50 страниц.

По версии главного военного следственного управления (ГВСУ СКР), Антонина Климова добивалась выделения из земель оборонного назначения в ближнем Подмосковье участка для организации на них дачного некоммерческого партнерства (ДНП) для ветеранов военной службы. Такие земли нашлись в районе Лобни. Однако командующий 4-й дивизии ПВО имени Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Б. П. Кирпикова Дмитрий Беляцкий, якобы действовавший в интересах командующего 1-й ордена Ленина армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения Константина Огиенко, по данным ГВСУ СКР, запросил за их оформление 30 млн руб.

Погорели же военные на авансе, который составил всего 500 тыс. руб. После задержания генерал-майор Беляцкий полностью признал свою вину, рассказав, что деньги предназначались не ему, а генерал-майору Огиенко.

В феврале прошлого года Солнечногорский ГВС за одно заседание, проведенное в особом порядке, признал Дмитрия Беляцкого посредником во взятке (ст. 291.1 УК). Ему назначили штраф в размере 2,6 млн руб. и отпустили на свободу. Звание генерал-майора осужденный сохранил, как и многочисленные награды. Более того, после исполнения судебного решения он вполне может вернуться в вооруженные силы и отправиться в зону проведения СВО, где специалисты в области ПВО пользуются большим спросом.

Для Константина Огиенко, категорически отрицавшего причастность к коррупции, гособвинитель в рамках разбирательства, прошедшего в обычном порядке, запросил девять лет колонии строгого режима и штраф в 30 млн руб.

Кроме того, прокурор настаивал, чтобы осужденный был лишен звания, а также госнаград — орденов и медалей. В отношении госпожи Климовой, учитывая ее возраст, обвинение попросило ограничиться лишь материальными санкциями — пятимиллионным штрафом.

Оглашая приговор, судья отправил господина Огиенко в колонию на восемь лет, решив, что наказание возможно без штрафа и лишения наград. Правда, при этом его оставили без генеральского звания. Госпоже Климовой штраф был снижен до 3 млн руб.

Комментируя приговор “Ъ”, адвокат Игорь Вагин сообщил, что причастность экс-командарма не была доказана ни в ходе предварительного, ни в ходе судебного следствия. По словам защитника, хотя господин Огиенко и не признал вину, обжаловать приговор он не станет, так как решил вернуться на СВО. Защитник особо отметил, что Константин Огиенко до ареста участвовал в операции, защищая Москву и другие регионы от атак ВСУ с воздуха.

«Теперь он готов воевать в любом качестве. Скажут солдатом — значит, солдатом»,— отметил “Ъ” господин Вагин, добавив, что на новом месте службы должны учесть многолетний опыт работы экс-генерала в ПВО и на командных должностях.

Напомним, что в соответствии с изменениями, принятыми в законодательство, завербоваться на СВО можно, находясь как под следствием, так и под судом. Для этого, правда, фигурант не должен обвиняться в терроризме и педофилии, а на его привлечение к службе предстоит получить согласие не только Минобороны, но и правоохранительных органов.

При этом преследование фигуранта, как и отбытие им наказания приостанавливаются, а по завершении спецоперации или получении госнаграды — прекращаются.

Николай Сергеев