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Коммерсантъ FM
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Силуанов: дефицит федерального бюджета РФ в 2024 году оценивается в 1,7% ВВП

Федеральный бюджет России по итогам 2024 года будет исполнен с дефицитом в 1,7% от ВВП, как ранее и планировалось, сообщил министр финансов Антон Силуанов. В декабре министр уже заявлял, что бюджет «уложится» в ожидаемый дефицит.

Антон Силуанов

Антон Силуанов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Антон Силуанов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Такой же и будет»,— сказал господин Силуанов, отвечая на вопрос журналистов о фактическом размере дефицита в 2024 году при плане в 1,7% ВВП (цитата по «Интерфаксу»). Согласно изначальному закону о бюджете на 2024 год, дефицит был установлен на уровне 1,595 трлн руб. Это соответствует 0,9% ВВП. Однако весной прошлого года этот показатель был пересмотрен и увеличен до 1,1% ВВП, или 2,120 трлн руб.

В бюджете на 2025 год заложены доходы в объеме 40,296 трлн руб., расходы — 41,469 трлн руб. В 2026-м ожидается рост доходов бюджета до 41,841 трлн руб., расходов — до 44,022 трлн руб., в 2027 году — рост доходов до 43,154 трлн руб., расходов — до 45,915 трлн руб. В результате дефицит бюджета с 0,5% ВВП в 2025 году вырастет до 1,1% ВВП в 2027-м.

Подробности — в публикации «Ъ» «Восемь триллионов попали под раздачу».

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