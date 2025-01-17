Кубанские курорты вошли в число самых популярных локаций среди интуристов

Курорты Краснодарского края стали одними из самых популярных туристических направлений среди иностранных туристов из «дружественных» стран«, выяснил Центр стратегических разработок (ЦСР). В опросе принимали граждане Ирана, ОАЭ, Индии, Саудовской Аравии, Китая и пр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Кроме Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, иностранные туристы выделяют такие российские города, как Калининград, курорты Краснодарского края, города Северного Кавказа, «Золотое кольцо», «Серебряное ожерелье», Сибирь и Дальний Восток. Многие респонденты из Китая (82%), Индии (79%), ОАЭ (78%), Саудовской Аравии (74%) и Омана (73%) отметили современную инфраструктуру в российских городах.

Большинство иностранных туристов высоко оценили гостиничный сервис, экскурсионные услуги и питание в России. Индийские туристы дали наиболее высокую оценку отелям — 81%. Респонденты также оценили качество интернета в России: 81% индийцев, 80% китайцев и около 70% иранцев и оманцев были удовлетворены. Услуги сотовой связи позитивно оценили индийцы — 78%, а саудовцы — 74%. Средняя продолжительность зарубежной поездки среди опрошенных составляет 8-9 дней, а регулярность — 2-3 раза в год. Туристы из ОАЭ готовы тратить на одного человека более 765 тыс. руб., саудовцы — почти 385 тыс. руб., оманцы — более 310 тыс. руб., китайцы — около 300 тыс. руб., иранцы — около 120 тыс. руб., а индийцы — более 72 тыс. руб.

Лия Пацан