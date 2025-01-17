Александр Полиди: «Уровень позитивных ожиданий в экономике очень высокий»

Клуб КубА и «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» 16 января провели второй в 2025 году бизнес-завтрак. В этот раз спикером мероприятия стал сооснователь КубА Клуба доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Кубани Александр Полиди. Резидентам и гостям спикер рассказал об экономических итогах 2024 года, объяснил, почему доллар до сих пор является главной мировой валютой и почему обменный курс рубля не отражает реальной ситуации в экономике, а также поделился своими прогнозами на 2025 год.

Спикер бизнес-завтрака Александр Полиди (слева) рассказал об итогах года в экономике и поделился прогнозами на 2025 год

Фото: Иоланта Даллада

«В конце 2024 года среди резидентов клуба мы делали ставший уже традиционным блиц-опрос о том, как чувствует себя бизнес по итогам года. Эти оценки характеризуют бизнес-здоровье нашего сообщества. У 62,5% опрошенных вырос оборот бизнеса, а еще большего роста ожидают 53,1% респондентов»,— привел примеры господин Полиди.

У бизнеса есть много механизмов для адаптации, а уровень позитивных ожиданий в экономике очень высокий. По оценкам спикера, отечественная экономика за 20 лет выросла в 4,7 раза и по данному показателю отстает только от экономики Китая, выросшей за это время в 12 раз.

Александр Полиди: «Инфляция у нас не является стоп-фактором для потребления»

Фото: Иоланта Даллада

При этом доллар продолжает оставаться главной резервной мировой валютой. Несмотря на разговоры про дедоллоризацию, роль американской валюты в мире наоборот увеличивается. Уровень доверия к другим валютам из-за санкций вторичен.

В 2024 году рубль по отношению к доллару потерял 18,6%. С одной стороны, сильное ослабление рубля делает его одной из валют-аутсайдеров. Но с другой — в мире нет ни одной валюты, которая укрепилась бы к доллару. Сегодняшний обменный курс в 100 долларов и выше в 2 раза слабее того, который был бы более справедливым при сравнении потребительской корзины в России и США.

«Обменный курс всегда несет на себе элементы регулятивной политики Центробанка. Также играет роль переток капитал между рынками. С учетом того, что российский рынок сейчас изолирован, обменный валютный курс мало отражает реальную стоимость рубля»,— комментирует Александр Полиди.

По словам спикера, ожидаемый в России по итогам 2024 года экономический рост в 3,9% — это за последние семнадцать лет самый высокий темп. Рост состоит из четырех показателей: конечное потребление, госрасходы, инвестиции, а также экспортное и импортное сальдо. Экономика растет вопреки высокой стоимости денег и высокой инфляции. Александр Полиди объясняет эту уникальную ситуацию, в том числе, огромным дефицитом на рынке труда.

«Инфляция у нас не является стоп-фактором для потребления, а реально располагаемые доходы населения растут»,— пояснил экономист.

Господин Полиди также высказал свои прогнозы на 2025 год. По его мнению, стоимость денег однозначно будет уменьшаться. Ключевую ставку Центробанк снизит, вслед за ней вниз пойдут процентные ставки по депозитам, а чуть позже — ставки по кредитам. Это будет сопровождаться ростом доходности фондового рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Полиди — сооснователь Клуба КубА и онлайн-школы экономики, профессор; Ярославна Кулиш — бизнес-коуч, наставник, руководитель подразделения КубА Junior; Алексей Пшеничный — сооснователь Клуба КубА, основатель компании «Высшая Лига»

Фото: Иоланта Даллала Александр Полиди — сооснователь Клуба КубА и онлайн-школы экономики, профессор; Ярославна Кулиш — бизнес-коуч, наставник, руководитель подразделения КубА Junior; Алексей Пшеничный — сооснователь Клуба КубА, основатель компании «Высшая Лига»

Фото: Иоланта Даллала

«Рынок будет очень остро стерилизовать рублевую ликвидность. Деньги из депозитов инвесторы станут перекладывать в ценные бумаги. В недвижимость же станут инвестировать не столь активно. Государство не будет сокращать все виды господдержки бизнеса. Просто оказывать поддержку оно станет более адресно, поддерживая в структуре ВВП экономический рост»,— поделился своими прогнозами Александр Полиди, отвечая на многочисленные вопросы резидентов и гостей клуба.