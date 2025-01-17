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Российский банк раскрыл «праздничные» схемы мошенников

Эксперты ВТБ определили самые распространенные схемы мошенников в начале января: установка поддельных приложений на смартфон и переход по фишинговым ссылкам. На них пришлось больше трети от всех атак преступников.

С конца декабря мошенники активно использовали темы новогодних акций, распродаж и подарков для привлечения внимания жертв. Злоумышленники применяли различные методы, включая фишинг, социальную инженерию и телефонные звонки c подменных номеров. Самым распространенными уловками на Новый год, на которые чаще попадались россияне, стали:

  1. Установка поддельных приложений. Мошенники создавали фальшивые версии популярных приложений крупных компаний, которые выглядели как оригиналы. Установив такое приложение, клиенты рискуют потерять доступ к своим финансам и личной информации.
  2. Подозрительные ссылки. В праздничный период традиционно увеличивается количество присланных сообщений или писем, некоторые их них могут содержать фишинговые ссылки. Переход ним может привести к установке вредоносного ПО или к попыткам кражи личных данных.

В целом эксперты банка продолжают фиксировать большое разнообразие мошеннических схем: традиционные звонки от якобы представителей силовых структур, просьбы о займе со взломанных аккаунтов родных и друзей, а также ложные предложения заработка и случаи запугивания детей с целью заставить их перевести деньги родителей.

«В этом году мы снова увидели снижение мошеннической активности в новогодние праздники, такая тенденция повторяется второй год подряд. Декабрь — традиционно месяц повышенной активности злоумышленников, которые пытаются заманить жертв привлекательными акциями. Однако в начале января количество атак снижается. Несмотря на увеличение числа розничных клиентов и объема их транзакций, уровень активности мошенников в январе остался неизменно низким по сравнению с концом прошлого года. Это можно объяснить, как повышением финансовой грамотности клиентов, так и эффективными технологиями защиты, которые внедряет банк»,— рассказал Дмитрий Ревякин, вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности.

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