В Ярославле за 9 млн продали федеральный памятник «Фабрика Колосова»

В Ярославле продали объект культурного наследия федерального значения «Фабрика Колосова» за 9,1 млн руб. Информация об этом размещена на сайте «ГИС Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославское областное отделение ВООПИиК Фото: Ярославское областное отделение ВООПИиК

«Ъ-Ярославль» сообщал, что общая площадь продаваемых в рамках приватизации помещений составила 723 кв.м. Здание находится в неудовлетворительном состоянии: отмечаются деформации фундамента, цоколей, отмосток, перекрытий и сквозные трещины в стенах.

Объект начали продавать с цены в 1 руб. Но в ходе торгов стоимость объекта выросла до 9,1 млн руб. При этом кадастровая стоимость помещений — 20,2 млн. Новым собственником объекта стало ООО «Строительная компания Олимп-Строй». Компания зарегистрирована в Ярославле. Учредитель и директор — Игорь Дудин.

Двухэтажное кирпичное здание относится к промышленным постройкам, оно входило в комплекс шелковой мануфактуры Колосова, а потом — в комплекс бань Оловянишникова.

Алла Чижова