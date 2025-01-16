Обвинение запросило для бывшего мэра Белгорода 10 лет колонии строгого режима

В ходе прений по уголовному делу 39-летнего бывшего мэра Белгорода Антона Иванова о взятках и злоупотреблениях (ч. 6 ст. 290 УК РФ и ч. 3 ст. 285 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) представитель стороны обвинения предложил назначить ему наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на 10 лет со штрафом в 11 млн руб. и запретом в течение 12 лет занимать должности в органах власти. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший мэр Белгорода Антон Иванов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Бывший мэр Белгорода Антон Иванов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уголовное дело было возбуждено региональным управлением Следственного комитета в марте 2023 года на основе материалов регионального УФСБ. В его основу легли события 2019–2021 годов, когда Антон Иванов возглавлял АО «Белгородская ипотечная корпорация» (БИК) — регионального земельного оператора и застройщика, принадлежащего облправительству. По версии следствия, он получил взятку в виде имущества и услуг на 3,7 млн руб. от руководителя коммерческой организации за обеспечение возможности выполнения работ по строительству социально-значимых объектов в рамках договоров и контрактов и попустительство по службе, выражающееся в непринятии мер реагирования в виде претензионной работы по взысканию задолженности при неисполнении обязательств по своевременному возврату займов. По оценке следствия, сумма невзысканной задолженности в интересах ипотечной корпорации по договорам займа превысила 50 млн руб.

Также Антона Иванова обвиняют в продаже участков под индивидуальное жилищное строительство без согласования стоимости с уполномоченным органом по заниженной цене и без возложения на покупателя обязательств по инвестированию строительства инженерных коммуникаций. Как считает следствие, в результате противоправных действий бюджету Белгородской области причинен материальный ущерб на сумму более 13 млн руб.

Антон Иванов возглавлял администрацию Белгорода с октября 2021 года по октябрь 2022-го. Под стражей он находится с марта 2023 года. Вину он отрицает.

Сергей Толмачев