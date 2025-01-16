Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Обвинение запросило для бывшего мэра Белгорода 10 лет колонии строгого режима

В ходе прений по уголовному делу 39-летнего бывшего мэра Белгорода Антона Иванова о взятках и злоупотреблениях (ч. 6 ст. 290 УК РФ и ч. 3 ст. 285 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) представитель стороны обвинения предложил назначить ему наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на 10 лет со штрафом в 11 млн руб. и запретом в течение 12 лет занимать должности в органах власти. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Бывший мэр Белгорода Антон Иванов

Бывший мэр Белгорода Антон Иванов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Бывший мэр Белгорода Антон Иванов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уголовное дело было возбуждено региональным управлением Следственного комитета в марте 2023 года на основе материалов регионального УФСБ. В его основу легли события 2019–2021 годов, когда Антон Иванов возглавлял АО «Белгородская ипотечная корпорация» (БИК) — регионального земельного оператора и застройщика, принадлежащего облправительству. По версии следствия, он получил взятку в виде имущества и услуг на 3,7 млн руб. от руководителя коммерческой организации за обеспечение возможности выполнения работ по строительству социально-значимых объектов в рамках договоров и контрактов и попустительство по службе, выражающееся в непринятии мер реагирования в виде претензионной работы по взысканию задолженности при неисполнении обязательств по своевременному возврату займов. По оценке следствия, сумма невзысканной задолженности в интересах ипотечной корпорации по договорам займа превысила 50 млн руб. 

Также Антона Иванова обвиняют в продаже участков под индивидуальное жилищное строительство без согласования стоимости с уполномоченным органом по заниженной цене и без возложения на покупателя обязательств по инвестированию строительства инженерных коммуникаций. Как считает следствие, в результате противоправных действий бюджету Белгородской области причинен материальный ущерб на сумму более 13 млн руб.

Антон Иванов возглавлял администрацию Белгорода с октября 2021 года по октябрь 2022-го. Под стражей он находится с марта 2023 года. Вину он отрицает.

Сергей Толмачев

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...