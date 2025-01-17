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Коммерсантъ FM
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«Особое место отводится детской инфраструктуре»

Светлана Бардина — о трендах на рынке новостроек

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, как застройщики адаптируются к различным запросам покупателей.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Конкуренция на рынке новостроек, высокие ипотечные ставки и не только сказываются на объеме продаж в сегменте. В таких условиях девелоперы стараются качественно улучшить свой продукт, сделать его более привлекательным. Эксперты компании «ОМ Девелопмент» выделили основные продуктовые тренды рынка первичного жилья.

Первый — цифровизация зданий и использование систем «умный дом». Эти опции позволяют обеспечить комфорт и безопасность жильцов. Управление освещением, отоплением, видеонаблюдением и другими системами осуществляется через мобильные приложения, что обеспечивает максимальное удобство, а еще экономит ресурсы. Второй тренд — благоустройство. Это и зонирование территории, и озеленение. И этим решениям уделяют внимание, по данным опроса Pergaev Bureau, более 40% потенциальных покупателей.

Сокращение количества наземных парковочных мест — еще один заметный тренд. Наземная парковка исключается совсем или уменьшается в масштабах. Безусловно, это повышает безопасность во дворах, снижает уровень шума под окнами, дает новый импульс для более качественного развития территории комплекса, отмечают эксперты.

Сегодня застройщики стараются охватить как можно больше категорий покупателей — от молодых амбициозных людей до семейных пар с детьми. Разнообразие планировочных решений, в том числе с адаптацией под изменяющиеся жизненные сценарии резидентов, помогает решить эту задачу. Первые этажи домов теперь занимают кафе, рестораны, сервисные службы и магазины — все, чтобы жителям было удобно и легко решать их бытовые вопросы. А еще общественные пространства внутри домов, к которым можно отнести эксплуатируемые кровли и лаундж-зоны. Особое место отводится детской инфраструктуре и даже инфраструктуре для животных.

Светлана Бардина

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