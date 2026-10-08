Жительница Краснодара подала иск к организатору концертов Канье Уэста

Ранее планировалось, что выступления Канье Уэста в Санкт-Петербурге пройдут 10 и 11 октября. Однако 30 сентября компания Say Agency официально проинформировала о том, что концерты в запланированные даты не состоятся. На сайте Канье Уэста в списке концертов 2026 года больше нет выступлений на «Газпром арене» в Санкт-Петербурге. Организатор заявил, что возможность возврата денежных средств за билеты откроется 12 октября.