Жительница Краснодара подала иск к организатору концертов Канье Уэста
08.10.2026, 13:11
Жительница Краснодара Ангелина Гладких обратилась в Советский районный суд города с иском к организаторам несостоявшихся концертов американского рэпера Канье Уэста, однако суд оставил заявление без движения.
Согласно информации, опубликованной в карточке дела, ответчиками по иску указаны непосредственный организатор мероприятия — ООО «Сэй Эдженси» (Say Agency), а также ООО «Интикетс», выступающее в качестве агента. Третьим лицом указано ООО «Яндекс музыка».
Ранее планировалось, что выступления Канье Уэста в Санкт-Петербурге пройдут 10 и 11 октября. Однако 30 сентября компания Say Agency официально проинформировала о том, что концерты в запланированные даты не состоятся. На сайте Канье Уэста в списке концертов 2026 года больше нет выступлений на «Газпром арене» в Санкт-Петербурге. Организатор заявил, что возможность возврата денежных средств за билеты откроется 12 октября.
Как отмечается, на фоне отмены выступлений покупатели билетов уже начали обращаться в судебные инстанции. К началу октября стало известно о серии исков к организатору не только в Санкт-Петербурге, но и в других регионах России.