Лукашенко: страны Запада проявляют интерес к сотрудничеству с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США и другие страны Запада заинтересованы в том, чтобы взаимодействовать с белорусской стороной. Белоруссия преимущественно осуществляет торговлю с восточными странами, однако открыта к диалогу с Западом, добавил он.
Александр Лукашенко
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«В США есть интерес к сотрудничеству с Беларусью, но оно обязательно должно осуществляться с учетом интересов белорусского государства»,— заявил господин Лукашенко на совещании по вопросам внешней торговли в 2025 году (цитата по БЕЛТА).
По его словам, взаимодействие еще не производится, потому что Белоруссия — это «лишняя конкуренция в области автомобилестроения, других отраслей». Он отметил, что государство не покидает западный рынок окончательно: «То, что их интересует и нам выгодно,— торгуем, продаем, но не те объемы и не те деньги».
Ранее Совет безопасности Белоруссии заявил, что Запад планирует захватить один или несколько приграничных территорий государства с помощью экстремистов.