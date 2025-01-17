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Главный редактор «Уральского рабочего» Ксения Фикс уходит с поста

Ксения Фикс увольняется с поста главного редактора «Уральского рабочего». Информацию об этом она подтвердила корреспонденту «Ъ-Урал».

Ксения Фикс (справа)

Ксения Фикс (справа)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Ксения Фикс (справа)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Это были прекрасные годы, но время двигаться вперед. В ближайшее время я хочу отдохнуть и уделить время семье. После этого открыта для любых предложений»,— прокомментировала госпожа Фикс.

Со следующей недели к работе приступит новый редактор «Уральского рабочего». Пока не известно, кто займет эту должность.

«Уральский рабочий» — старейшая газета Свердловской области, которая издается с 1907 года. Ксения Фикс возглавила издание в 2022 году. До 2020 года она работала главным редактором ЕТВ, а затем покинула редакцию СМИ. Следом за ней уволились все остальные сотрудники.

Анна Капустина

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