Энергоблок разделили на движимое и недвижимое имущество

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ направила на новое рассмотрение дело о доначислении Серовской ГРЭС (филиал ПАО «ОГК-2») 250 млн руб. налогов и пени и 12,8 млн руб. штрафа по декларациям за 2018 год.Спор возник вокруг 491 объекта, которые налоговый орган причислил к недвижимому имуществу, отказав в применении льготы. Представители Серовской ГРЭС указывали на то, что объекты «приобретались в собственность как движимое имущество у разных поставщиков и в разные периоды времени». Эксперты отметили, что отсутствие в законе точного понятия «движимое имущество» спровоцировало широкое распространение подобной практики в нижестоящих судах, однако Верховный суд РФ, как правило, рассматривает такие дела в пользу истца.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арбитражный суд Свердловской области вновь рассмотрит спор о доначислении налогов Серовской ГРЭС

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Арбитражный суд Свердловской области вновь рассмотрит спор о доначислении налогов Серовской ГРЭС

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ по результатам рассмотрения кассационной жалобы ПАО «ОГК-2» направила на повторное рассмотрение дело о налогах, начисленных ФНС на имущество Серовской ГРЭС по декларациям за 2018 год.

Согласно материалам Верховного суда, спор возник в июле 2022 года, когда Межрайонная инспекция ФНС №14 по Свердловской области начислила Серовской ГРЭС более 250 млн руб. налогов и пени и 12,8 млн руб. штрафа по налоговым декларациям электростанции за 2018 год.

В январе 2023 года ФНС частично отменила решение налогового органа, поскольку была подтверждена льгота в отношении тех объектов имущества Серовской ГРЭС, которые имеют высокую энергетическую эффективность в период с января по ноябрь 2018 года.

ОГК-2 оспорила решения ФНС в Арбитражном суде Свердловской области. В августе 2023 года суд частично удовлетворил иск, признав решения налоговой инспекции недействительными в части начисления пени за период моратория, введенного с 1 апреля по 1 октября 2022 года. В июле 2024 года Арбитражный суд Уральского округа оставил решение суда первой инстанции без изменений. Не согласившись с решениями судов, ОГК-2 направила кассационную жалобу в Верховный суд РФ.

Как указано в обосновании искового заявления, в конце 2015 года Серовская ГРЭС ввела в эксплуатацию парогазовый энергоблок ПГУ-420, который состоит из 65 зданий общей площадью 36,6 тыс. кв. м. В отношении 1701 объекта, которые входят в состав имущества энергоблока, были заявлены налоговые льготы на основании пп. 15 п. 2 ст. 3 закона Свердловской области «Об установлении налога на имущество организаций». Однако налоговый орган счел правомерным применение льготы в отношении только 1210 объектов.

По данным материалов суда, 491 объект (центробежные компрессоры с электродвигателем, турбины паровые, теплообменники, котлы-утилизаторы, дренажные баки, шкафы и другие) квалифицирован ФНС как один недвижимый объект, не подлежащий льготированию. «Данные объекты, хотя и относятся к машинам и оборудованию, представляют собой единую сложную вещь, предназначенную для производства электрической и тепловой энергии, обладающую признаками недвижимого имущества. В этой связи применение льготы неправомерно»,— говорится в материалах суда.

Редакция «Ъ-Урал» направила запрос в УФНС по Свердловской области. На момент публикации ответ на запрос не поступил.

Серовская ГРЭС указала в суде, что спорные объекты «не отвечают признакам недвижимого имущества».

«Спорные объекты заводского изготовления приобретались в собственность как движимое имущество у разных поставщиков и в разные периоды времени, размещены в различных зданиях и сооружениях или разрозненно на территории Серовской ГРЭС, после монтажа приняты в бухгалтерском учете в качестве отдельных инвентарных объектов»,— сказано в определении суда.

В пресс-службе Серовской ГРЭС от комментариев отказались.

Нижестоящие судебные инстанции, рассматривавшие дело, исходили из того, что электростанции, входящие в состав энергоблока, «являются конструктивно, технологически взаимосвязанными, имеют неразрывную связь с землей, и их перемещение без причинения ущерба назначению невозможно».

В последние пять лет число подобных налоговых споров выросло из-за неопределенности понятия «недвижимое имущество», пояснил в разговоре с «Ъ-Урал» советник юридической компании Taxology Егор Лысенко. «Во всех уже рассмотренных делах Верховный суд поддержал налогоплательщиков, указав на ошибочность ключевого довода налоговых органов, полагающих, что имущество, движимое по конструктивным характеристикам может быть признано недвижимым в силу его технологической и функциональной связи с объектами недвижимости»,— прокомментировал господин Лысенко.

С ним согласился генеральный директор ООО «Национальной юридической компании "Митра"» Юрий Мирзоев.

Он отметил, что отмена налога на движимое имущество была вызвана стремлением «стимулировать организации к инвестированию в средства производства и приобретению нового оборудования».

«Несмотря на сформированную позицию Верховного суда, можно констатировать, что и в 2024 году отсутствовала единообразная практика нижестоящих судов по спорам, связанным с налогообложением движимого и недвижимого имущества налогом на имущество. Верховный суд принял решение прекратить эту ошибочную практику, и в прошлом году он истребовал пять дел по данной категории споров, из них разрешил три спора в пользу налогоплательщиков. В текущем году будут разрешены еще два дела, включая этот спор»,— отметил господин Мирзоев.

Он добавил, что оптимальным решением проблемы может стать внесение изменений в ст. 374 НК РФ и признание объектом налогообложения только тех объектов, право на которые зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости в установленном порядке.

Анастасия Таначева