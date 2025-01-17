Ямальца, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней, подозревают в ее истязании

В городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ) возбуждено уголовное дело об истязании несовершеннолетней (ч.2 ст.117 УК РФ) в отношении местного жителя, который ранее обвинялся в ее изнасиловании (ч.3 ст.131 УК РФ), сообщили в следственном управлении СКР по ЯНАО.

По данным следствия, в августе 2024 года 22-летний мужчина совершил изнасилование несовершеннолетней. В ходе расследования было установлено, что он систематически наносил побои потерпевшей и совершал иные насильственные действия.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений, пояснили в СКР.

Полина Щуцкая