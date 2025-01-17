Sigma Boy покоряет слушателей

Песня российских школьниц обогнала новый хит Кэти Перри. Трек Sigma Boy двух девочек-подростков — 11-летней Betsy (Светланы Чертищевой) и 12-летней Марии Янковской — вошел в топ-10 чарта Billboard Hot Dance/Pop Songs. Русскоязычная композиция всего за три месяца завирусилась так, что ее ставят иностранные диджеи, продвигают берлинские битмейкеры и включают во время хоккейных матчей в Европе. Сколько можно заработать на вирусном контенте в соцсетях? Разбиралась Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @maria.iankovskaia Фото: @maria.iankovskaia

Sigma Boy уже сравнивают с успехом хитов Macarena и Gangnam Style. За три месяца 12 млн просмотров в TikTok, 51 млн — на YouTube, 30 млн прослушиваний на Spotify, а еще снято 1,5 млн версий на разных континентах. Под трек российских школьниц сейчас танцует весь мир. Чтобы русскоязычный трек завирусился по миру, достаточно было добавить в текст слова Sigma Boy. На языке подростков поколения «альфа» это тип мужчины, в данном случае юноши, который живет по собственным правилам, не вписываясь в общественную повестку. Своего рода антипод инфлюенсера: ему не интересны лайки, репосты, число подписчиков, но его все уважают.

Впрочем, именно соцсети привели этот трек в чарт Billboard, подчеркнул основатель коммуникационного агентства Didenok Team Кирилл Диденок: «Если говорить про Betsy и вообще про девчат, то у них есть ряд очень вирусных композиций про капибару. Даже я, а мне 35 лет, слушал их со своими детьми, в том числе Simple dimple pop it squish. Sigma Boy со славянскими, народными мотивами вирусится по всему миру, и происходит это благодаря алгоритмам социальных сетей. Трек оказался в Billboard только потому, что его сейчас много слушают».

Так кто же монетизирует детский контент, что вирусится по всему миру? В данном случае — родители. Sigma Boy написал композитор Михаил Чертищев, автор саундреков к мультфильмам «Барбоскины», «Лунтик», «Три богатыря на дальних берегах». Он — отец 11-летней Betsy, одной из исполнительниц. Уже в пять лет у нее появился свой блог и псевдоним. Вторая девочка — 12-летняя Мария Янковская, блогер и резидент CТС-Kids. И пока видео вирусится, трек активно скачивают, отметил исполнительный директор цифрового дистрибутора Zvonko Digital Дмитрий Коннов:

«TikTok превратился в главный способ продвижения музыки во всем мире, особенно для максимально ориентированной на нее аудитории 10-20 летних. То, что попадает в соцсеть, всегда может стать хитом.

Но надеяться на то, что этот трек даст старт чьей-то карьере, смысла нет. При этом общий объем доходов, которые правообладатели смогут получить именно от стриминг-сервисов, можно оценить от $1 млн и выше. Треки как влетают, так же и быстро исчезают из чартов, а иногда держатся в них, например, по полгода. Сумма из $1 млн может вырасти до $5 млн или даже до $10 млн».

Сами девочки уже поблагодари подписчиков, которые продвигали их в соцсетях. «Но попадание в чарт Billboard,— как заявила 11-летняя Betsy в интервью RT, — это еще не победа, а лишь новая ступень развития проекта». Треком Sigma Boy вполне могут заинтересоваться музыкальные лейблы, тем более прецеденты уже случались, считает основатель рекламного агентства PurpleDoor Алексей Пак: «Есть такой артист Lil Nas X, тиктокер, который просто пел под треки из одной популярной игры — Red Dead Redemption. История разлетелась, к нему потом пришли из Sony и выпустили эти композиции. При этом исполнитель даже не был блогером. В итоге песня взлетела по всему миру, ворвалась в чарты, и сейчас это популярный артист, который зарабатывает очень большие деньги и принес прибыль Sony».

Классическая монетизация на детях в общем объеме соцсетей небольшая. Часть подростков вполне могут собирать донаты, в среднем $3-4 тыс., делятся собеседники “Ъ FM”. Более успешные проекты — через родителей. 10-летняя девочка из Краснодара Анастасия Радзинская, известная как Like Nastya, заработала в прошлом году почти 3 млрд руб. и вошла в топ-10 блогеров YouTube с наибольшими доходами.

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Аэлита Курмукова