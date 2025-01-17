Байден рассказал об опасениях покушения во время визита в Киев в 2023 году

Президент США Джо Байден рассказал подробности посещения Киева в феврале 2023 года. В интервью MSNBC он признался, что во время необъявленного визита опасался покушения со стороны «радикальных украинских элементов, которые сотрудничают с русскими».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джо Байден и Владимир Зеленский в Киеве в 2023 году

Фото: Evan Vucci / AP Джо Байден и Владимир Зеленский в Киеве в 2023 году

Фото: Evan Vucci / AP

«Я беспокоился, что радикальные элементы на Украине, которые находились под контролем или сотрудничали с русскими, могут попробовать сделать это (совершить покушение.—"Ъ")»,— сказал Джо Байден. По этой причине, отметил он, во время поездки на Украину его сопровождали «лучшие люди». При этом он подчеркнул, что не считал, что российская сторона может попытаться «свести счеты с американским президентом».

В Киеве Джо Байден встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе визита президент США объявил о пакете военной помощи Украине на $500 млн. Газета The New York Times писала, что господин Байден десять часов добирался в Киев на поезде из Польши. Визит не анонсировался из соображений безопасности, сообщала газета.

Подробнее о визите — в материале «Ъ» «В огороде бузина, а в Киеве Байден».