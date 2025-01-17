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Коммерсантъ FM
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В Шебекино 60 жилых домов покроют антидроновой сеткой

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в городе Шебекино 60 многоквартирных домов покроют антидроновой сеткой для защиты от атак беспилотников. Работы по защите зданий начали в прошлом году.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

По словам губернатора, на этой неделе специалисты получили 640 рулонов антидроновой сетки, на первом этапе ей планируют покрыть 16–17 жилых домов. При этом в настоящий момент в работе уже находится десять домов, уточнил господин Гладков. Он также сообщил, что для оборудования зданий антидроновой сеткой подрядчику было перечислено 18 млн руб.

«Это первый наш большой опыт, надеюсь, он будет удачным. Мы ищем решения, которые позволят защитить людей, их имущество и их квартиры. Уверен, что подрядчики максимально быстро выполнят эту работу, потому что ситуация остается напряженной»,— сказал Вячеслав Гладков.

В апреле всю сельхозтехнику в приграничных районах Белгородской области оборудовали антидроновыми сетками, сообщал губернатор. Белгородская область ежедневно подвергается обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины. За минувшие сутки беспилотники атаковали территорию региона более 40 раз.

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Бойцы штурмового подразделения ЦВО в новогоднюю ночь

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Фото: Telegram-канал БТГр «Каштан»

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Фото: @znppofficial

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8 января Саратов и Энгельс подверглись массовой атаке БПЛА. В Энгельсе после налета дронов начался пожар на промышленном предприятии. После этого в городе был введен режим ЧС местного масштаба

Фото: Коммерсантъ / Никита Маркелов  /  купить фото

Работа расчета разведывательных БПЛА «Суперкам» группировки «Запад» на Краснолиманском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

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Фото: Министерство обороны

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Фото: Александр Река / ТАСС

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Фото: Reuters / Heiko Becker

Последствия обстрела ракетами HIMARS Киевского района Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

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