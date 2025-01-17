В Шебекино 60 жилых домов покроют антидроновой сеткой

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в городе Шебекино 60 многоквартирных домов покроют антидроновой сеткой для защиты от атак беспилотников. Работы по защите зданий начали в прошлом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

По словам губернатора, на этой неделе специалисты получили 640 рулонов антидроновой сетки, на первом этапе ей планируют покрыть 16–17 жилых домов. При этом в настоящий момент в работе уже находится десять домов, уточнил господин Гладков. Он также сообщил, что для оборудования зданий антидроновой сеткой подрядчику было перечислено 18 млн руб.

«Это первый наш большой опыт, надеюсь, он будет удачным. Мы ищем решения, которые позволят защитить людей, их имущество и их квартиры. Уверен, что подрядчики максимально быстро выполнят эту работу, потому что ситуация остается напряженной»,— сказал Вячеслав Гладков.

В апреле всю сельхозтехнику в приграничных районах Белгородской области оборудовали антидроновыми сетками, сообщал губернатор. Белгородская область ежедневно подвергается обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины. За минувшие сутки беспилотники атаковали территорию региона более 40 раз.